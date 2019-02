Stiri pe aceeasi tema

- „Magistratii vor protesta in Bucuresti, vineri, 22 februarie, ora 18:00, pe treptele Palatului de Justitie, fata de modificarile intempestive aduse in aceasta saptamana legilor justitiei prin ordonanta de urgenta, fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii si a corpului de magistrati. Toate…

- Alexandra Carmen Lancranjan, procurorul DNA care instrumenteaza dosarul TelDrum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, cheama magistratii la un protest care va avea loc vineri, in Capitala. Magistratii ar urma sa iasa in strada impotriva modificarilor operate prin OUG la legile justitiei."Magistratii…

- Judecatoarea Andrea Chiș, membru CSM, susține ca in plenul consiliului s-a propus suplimentarea ședinței astfel incat ordonanța sa fie discutata și sa primeasca un aviz. Prin urmare, CSM nu a reușit sa dea un aviz asupra ordonanței de urgența care modifica din nou legile justiției, informeaza DigiFM.ro.…

- Alina Gorghiu spune ca in cazul noii OUG pe legile justitiei „avem o topaiala prin sistemul judiciar, facuta cu mana acelorasi regizori, domnul Toader, doamna Dancila si din umbra, regizorul absolut de la PSD, domnul Dragnea”. Senatorul PNL anunta ca liberalii vor sesiza Comisia de la Venetia…

- Klaus Iohannis reactioneaza dur la Ordonanta care a modificat legile justitiei, adoptata marti de Executiv. "Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonanțe de urgența un statut special pentru cei care au probleme in justiție", spune seful statului, pe Facebook. "PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției…

- Augustin Lazar a precizat, marți seara, ca modificarile anunțat de Tudorel Toader la legile justiției ar putea duce la un blocaj instituțional și reclama caracterul neconstituțional al unora dintre aceste prevederi. Procurorul general al Romaniei susține ca, prin aceste modificari, Ministerul Public…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca, in functie de forma actului juridic pentru modificarea legii recursului compensatoriu, exista varianta de a avea incredere in legiuitor si atunci "cuvantul ultim (...) il va avea legiuitorul si presedintele care sa promulge legea, exact cum…