Toma Petcu susține ca proiectul realizat de Ministerul Finanțelor de schimbare a mai multor legi și ordonanțe ar putea avea repercusiuni asupra consumatorilor. Liderul ALDE a mai declarat ca are deja semnale de ingrijorare.

"Eu sper sa mai fie corectata"

"Cred ca, din pacate, aceasta decizie de a modifica foarte multe legi și ordonanțe printr-o singura ordonanța trebuia sa fie dezbatuta mai bine. (...) Aș vrea sa vorbesc pe zona de energie unde am mai multa pricepere și in primul rand m-aș referi la plafonarea prețului la gaze. In prinicipiu, pentru on shore, cred ca plafonarea…