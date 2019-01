Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader anunta Ordonanta de Urgenta pentru toti cei condamnați de completuri nelegal constituite. Tudorel Toader anunta ordonanta de urgenta pentru cei condamnati de completurile de la Inalta Curte declarate neconstituționale. Acestia vor putea contesta sentintele. Adoptarea ordonantei depinde…

