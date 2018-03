OUG aprobat de Guvern: Primariile vor putea imprumuta de la Trezoreria Statului pana in 500 milioane de lei, pe motiv ca nu ajung banii din bugetul de stat si fondurile europene/ Vor putea folosi excedentul bugetar pentru cheltuielile cu personalul

Stiri pe aceeasi tema

- „Acordarea de imprumuturi din Trezorerie in limita sumei de 500 de milioane lei pentru perioada 2018 -2019, pe durata de pana la 20 de ani, pentru asigurarea finantarii proiectelor de infrastructura din domeniile necesare asigurarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate si ma refer…

- Metrorex SA estimeaza pentru anul in curs pierderi brute de 95,364 milioane de lei si investitii de 805,813 milioane de lei, potrivit anexei la proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al companiei de transport cu metroul, publicat pe site-ul Ministerului…

- Peste 28 de milioane de lei – bugetul de investiții pe 2018 – Cheltuielile de personal in Primarie cresc la 7,1 milioane de lei in acest an – 19 milioane de lei din excedentul de 21,6 milioane de lei merg la Spitalul Municipal Sebeș Consilierii locali din Sebeș sunt chemați sa aprobe in ședința ordinara…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Personalul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu – Constanta beneficiaza de o crestere salariala de circa 100 de euro. Proiectul de Hotarare de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 prevede un castig mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor…

- Deliberativul judetean intrunit miercuri in sedinta extraordinara a aprobat cu uanimitate de voturi bugetul propriu al Consiliului Judetean si al unitatilor subordonate pentru anul 2018. Bugetul prevede la partea de venituri suma de 506,3 milioane de lei iar partea de cheltuieli suma de 536,142 milioane…

- Marti, a avut loc sedinta Asociatiei "Cutu, cutu" pe tema sterilizarii cainilor cu proprietar. Dupa o scurta trecere in revista a legislatiei, am elaborat cereri catre primariile unor localitati de pe raza carora erau participantii la sedinta, urmand a fi depuse. Cu aceasta ocazie am elaborat pentru…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in februarie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,49 miliarde de lei, din care 3,1 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 390 de milioane de lei prin sesiuni…

- Presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, isi incheie, miercuri, mandatul si a prezentat un bilant in care vorbeste despre proiectul de Contract-Cadru pentru 2018 care ”va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia…

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Este vorba de MILIOANE de EURO! Se pregateste de PLECARE? Daca se dovedeste ce spun sursele….! Baiatul lui Dragnea scoate conturile firmelor milioane de euro și se pregatește sa plece din Romania! Banii sunt transferați, pe persoana fizica, in strainatate! Ștefan Valentin Dragnea, baiatul lui Dragnea,…

- Municipiul va avea un buget de 844,6 milioane de lei, din care mai mult de 25 la suta, respectiv 213,6 milioane de lei, sunt destinate investitiilor. „Vom rectifica progresiv bugetul fondurile europene pe masura atragerii lor, ca sa nu vindem pielea ursului din padure", a explicat primarul de ce sunt…

- „Consilierii județeni au votat anul trecut in noiembrie, in unanimitate, ca proiectul strategic al Aradului pe fonduri transfrontaliere sa finanțeze modernizarea drumurilor Curtici-Sanmartin, Sanmartin-Socodor, Socodor –Nadab (cu scoaterea traficului greu din Chișineu-Criș) si centura orasului Curtici.…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- Conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, Consiliul Judetean a primit suma de 12,122 milioane lei destinata echilibrarii bugetelor locale ale UAT-urilor vasluiene, in vederea asigurarii cheltuielilor de functionare a acestora. Acesti bani se adauga celor direct alocati de Guvern, proveniti din impozitul…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat in unanimitate, luni, imparțirea a aproximativ 18,7 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Banii provin din cotele defalcate din impozitul pe venit. Primariile sucevene solicitasera peste 300 de milioane de lei, din care mai bine de 22 de milioane…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat saptamana aceasta trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței…

- Consiliul Județean Buzau a imparțit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care șefii unitaților administrative-teritoriale din județ ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar și pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarșitul lunii, va fi aprobat și…

- Crescatorii de porci din rasele Bazna și Mangalița vor beneficia, in perioada 2018-2020, de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de susținere a acestora in vederea producerii carnii de porc, pentru creșterea, ingrașarea și livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalița catre…

- Toti profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei Liviu Pop pe Facebook. Mai exact, daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile pe 9, incepand din 2018 isi vor primi banii in data de 14. Profesorii reclama ca au fost…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat luni trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- "Contravaloarea biletelor gratuite emise pentru studenti de catre CFR Calatori cf HG nr. 42/2017 se deconteaza in functie de numarul calatoriilor efectuate de catre acestia. Suma aferenta perioadei februarie-noiembrie 2017 a fost in valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei, din aceasta fiind…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Consiliul de directori al Fondului Monetar International a aprobat miercuri, 20 decembrie, o noua transa de 22,2 milioane de dolari pentru Republica Moldova, dupa ce a avizat pozitiv raportul privind indeplinirea de catre Guvern a angajamentelor asumate in cadrul programului. Anuntul este facut de premierul…

- Plenul Parlamentului a respins amendamentul prin care erau suplimentate cotele defalcate din impozitul pe venit care revin autoritatilor locale. Pentru a compensa reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, UDMR...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal i-au raspuns, prin intermediul unui comunicat, antrenorului principal al echipei ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, la o zi dupa ce acesta a criticat aspru sistemul cu play-off si play-out. Reprezentantii forului care organizeaza Liga I il acuza pe tehnician ca a…

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat, astazi, in lectura finala Memorandumul cu Uniunea Europeana referitor la acordarea unei finantari de 100 de milioane de euro. Este vorba despre un imprumut in valoare de 60 de milioane de euro si un grant de 40 de milioane de euro. Banii vor fi eliberati in trei…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, joi, bugetul Ministerului Public pe 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul a fost aprobat cu un amendament privind autorizarea Ministerului Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare intre ordonatorii de credite din…

- Comisiile reunite pentru buget-finante ale Parlamentului au aprobat joi bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. In 2018, MAE are 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,86% fata de 2017) si 1.033,1 milioane de lei - credite de angajament.…

- Bugetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pe anul 2018 a fost aprobat miercuri, fara amendamente, de comisiile parlamentare reunite de buget-finante. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru ICCJ de 128 milioane lei, in crestere cu 8,97% fata de executia preliminata din anul anterior,…

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, fara amendamente, proiectul de buget al Avocatului Poporului pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Avocatul Poporului de 19,6 milioane lei, in crestere cu 35,78% fata…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pe 2018 prevede o alocare pentru CNSAS de 16,5 milioane lei, in crestere…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru CCR de 24,4 milioane lei, in crestere cu 16,15% fata de executia…

- Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au avizat favorabil, marti, proiectul de buget al Consiliului Legislativ pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Proiectul de buget pentru 2018 prevede o alocare pentru Consiliului Legislativ de 9,39 milioane lei, in crestere cu 4,26% fata de executia…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Unitatile spitalicesti din Gorj vor primi aproape 5 milioane de lei, pentru a putea functiona pana la finalul anului. Banii vor fi distribuiti in baza indicatorilor si a numarului de paturi contractabile pe fiecare spital in parte....

- Consilierii judeteni au aprobat astazi alocarea a 6,5 milioane lei din fondul de rezerva, beneficiare fiind 101 primarii. Alti aproape 9 milioane au fost ceruti de la Guvern, dar nu sunt vesti despre soarta acestei solicitari.

