Invitat la emisiunea Romania 9 de la TVR, de marți seara, Calin Popescu Tariceanu și-a precizat foarte clar punctul de vedere legat de emiterea acestei ordonanțe:

”Eu nu pot sa fiu de acord cu ideea ca deciziile politice la care am un rol important sunt decizii care ar putea sa ma favorizeze in așa fel incat sa-mi creeze o vulnerabilitate in spațiul public. Știți foarte bine ca in politica lucram nu cu realitați, ci cu percepții. Percepția in legatura cu o astfel de decizie ar fi defavorabila: 'Uite ce fac politicienii! Politicieni se scapa pe ei de justiție!'. Deci, acesta este motivul…