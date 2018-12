Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministru Viorica Dancila a afirmat, într-o întâlnire informala cu jurnaliștii, ca își va asuma o Ordonanța de Urgența pe amnistie și grațiere doar daca aceasta este inițiata de Tudorel Toader.

- Barna ne-a explicat motivul pentru care a ales sa aiba o intrevedere cu Viorica Dancila cu doar o saptamana inaintea votului pe moțiunea de cenzura inițiata de opoziție. "Intalnirea a fost stabilita de marțea trecuta cand inca nu deciseseram sa depunem moțiunea. Am sunat-o pe doamna Dancila sa ii…

- "Am ramas cu gura cascata. Eu, personal, niciodata nu aș fi putut sa anticipez discuții intre premierul Viorica Dancila, care este președinte executiv al Partidului Social Democrat, și reprezentanții USR, probabil cei mai violenți adversari politici ai partidului de stanga. VEZI ȘI Dancila…

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- "In repetate randuri am spus si voi face si eu, precum altcineva: la aceasta intrebare am mai raspuns. Si ramane valabil ceea ce am raspuns de foarte multe ori la aceasta intrebare", a spus ministrul Justitiei. "Eu va respect si va inteleg interesul, care, pana la urma, e de ordine publica,…

- Intrebat daca a discutat cu ministrul Justitiei despre adoptarea unei OUG privind amnistia si gratierea in jurul datei de 1 decembrie, „ca un cadou pentru romani”, Liviu Dragnea a raspuns: „Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanta de amnistie, nici cu doamna Dancila si sunt absolut convins…

