OUG 90/2018 - adoptată pe articole Ordonanta a primit, saptamana trecuta, raport de adoptare in Comisia pentru elaborarea legilor Justitiei. Comisia condusa de Florin Iordache a respins toate amendamentele depuse la aceasta ordonanta, majoritatea apartinand Opozitiei, si a adoptat actul normativ in forma venita de la Guvern. Potrivit ordonantei, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie functioneaza cu 15 posturi de procuror. Prin derogare de la dispozitiile legale, pana la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea in functiile de procuror-sef al sectiei si a celor de executie de procuror… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O comisie a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, vineri, admiterea Adinei Florea in functia de procuror in cadrul Sectiei de investigare a magistratilor, potrivit unui anunt postat pe site-ul CSM. Adina Florea este si propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru functia…

- Candidații pentru funcțiile de procuror-șef și cele de execuție pentru Secția de anchetare a magistraților vor susține vineri interviurile in fața comisiei Consiliului Superior al Magistraturii, precizeaza un comunicat CSM. Insa comisia de concurs nu a fost inca legal constituita, Sectia pentru…

- Secția pentru procurori a CSM a hotarat, miercuri, incetarea delegarii pentru 48 de procurori din Parchetul General, DIICOT și DNA, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonanței pe legile justiției. Activitatea procurilor inceteaza deoarece nu indeplinesc condițiile de 10 ani de vechime.Potrivit…

- Dupa ce au analizat in sedinta inceputa dimineata solicitarile venite de la Parchetul General, DNA si DIICOT cu privire la interpretarea dispozitiilor articolului 7 din Ordonanta de Urgenta 92/2018, cea pe legile Justitiei, reprezentantii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- De mai bine de o jumatate de ora, reprezentantii Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt in sedinta. In cursul acestei zile se asteapta ca Sectia sa discute cele trei solicitari – venite de la Parchetul General, DNA si DIICOT – ce vizeaza “interpretarea art.VII…

- Ordonanta de urgenta pentru legile justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern, a fost publicata, în cursul zilei de marți, în Monitorul Oficial.Astfel, OUG prevede schimbari în detasarile procurorilor si stipuleaza interviuri transmise în direct pentru…

- Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei a fost publicata in Monitorul Oficial marti, la peste 24 de ore dupa ce a fost adoptata in Guvern. Procurorii din toate parchetele raman in functii numai daca indeplinesc conditiile din noile prevederi legale. OUG a intrat in vigoare la momentul publicarii…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat, la finalul sedintei Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca a fost discutata si o scrisoare semnata de presedintii curtilor de apel din tara care au cerut CSM sa stabileasca daca protocoalele SRI-Parchet au afectat independenta…