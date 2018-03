Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de munca, deputatul PSD Adrian Solomon, a declarat, marti, ca in sedinta comisiei au fost marite grilele pe anumite domenii, astfel ca s-au acordat mariri de 10-15%. El a anuntat ca s-a votat ca orele suplimentare din Politie sa fie platite cu 75% din solda de baza. „S-au marit…

- Peste 1.000 de posesori de masini de teren, membrii ai Asociatiei „Rescue 4X4”, care au decis sa lucreze impreuna cu ISU Bucuresti , si-au pus masinile si cunostintele de conducere pe teren accidentat in slujba semenilor si au pornit pe drumurile acoperite cu zapada pentru a-i ajuta pe soferii inzapeziti.…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Asistații sociali au fost scoși în strada și puși serios la treaba, în mai multe zone ale comunei Florești. Problema de care se lovește administrația este ca cea mai mare comuna din țara are foarte puțini asistați sociali, oamenii având locuri de…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Din pacate, Pandurii și-a pierdut gratis singurul jucator vandabil in aceasta iarna, tanarul atacant Gabriel Dodoi fiind declarat liber de contract in aceasta saptamana de catre Comisiile FRF. Una din Legile lui Murphy spune ca atunci „Cand lucrurile merg prost undeva, au tendinta…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Un reprezentant de la Ministerul irakian de Interne afirma ca liderul gruparii Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie in nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP.”Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Uniunea Europeana ia in calcul modificarea "orei de vara" Parlamentul European a adoptat, joi, o rezolutie care cere evaluarea regimului actual al trecerii la "ora de vara" si, daca este cazul, o revizuire a regulilor dupa care se face. Decizia vine dupa ce mai multe inițiative cetațenești…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Amenzi aproape duble pentru mai multe infracțiuni legate de liniștea și ordinea publica. Propunerea legislativa a trecut de Senat insa votul decisiv le aparține deputaților. Ministerul de Interne spune ca e nevoie de amenzi mai mari, insa USR acuza ca masurile au drept ținta reducerea la tacere a protestatarilor.…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua. Mitingurile "Rusia in inima…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Revolta în Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si în aceste conditii vor sta la serviciu doar între orele 8 și 16.

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea,…

- Unitatile medicale care vor asigura asistenta de urgenta pe 24 decembrie Noua unitati medicale vor asigura asistenta de urgenta în capitala, miercuri, când se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Române. Este vorba despre spitalele Floreasca, Universitar, Sfântul…

- Octavian Pantis de la Qualians, consultant in leadership, spune ca in acest moment principala problema pentru managerii romani este ca s-au instalat intr-o zona de confort, le este bine asa cum le este si din acest motiv nu mai vor sa mute muntii. In aceste conditii, lucrurile se petrec…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- RASPUNS…A fost deslusit misterul disparitiei anuntului de vanzare de pe cladirea Romtelecom, situata in spatele Judecatoriei Vaslui. Imobilul a fost cumparat de catre Ministerul de Interne si in acea locatie va functiona Serviciul de Protectie Interna. Altfel spus, “ochiul si timpanul”, asa cum erau…

- Nici nu trebuie sa te expui cu tot felul de stele d’alea mari pe epoleti sau functii de inspector general ca sa profiti la maxim de „trambulina” pe care o poate reprezenta Ministerul de Interne in derularea unor combinatii de milioane de euro. La propriu… Si iata ca, dupa ce IGAV-ul a fost serios zguduit…

- Primaria ar putea primi in sfarșit donația de 2 hectare de teren in zona Solventul, pentru a putea incepe construirea mult promisului pasaj. Mai trebuie facute niște demersuri la Ministerul de Finanțe, dar primarul Nicolae Robu spune ca ar fi o chestiune de zile. Lucrarile insa nu vor incepe probabil…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- "Este o disputa in interiorul partidului, care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt atat de grave. Eu ma ințeleg foarte bine atat cu Liviu Dragnea cat și cu premierul Mihai Tudose.Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne. Nu putem…

- Într-o situație de deriva totala, generata de scandalul fara precedent din Ministerul de Interne, în care vorbele nu mai pot fi urmarite, cele mai grave încep sa devina tacerile.

- PSD nu va lasa pentru sfarșitul lunii lamurirea conflictului dintre premierul Mihai Tudose și președintele Liviu Dragnea. Potrivit unor surse din PSD, scandalul de la Ministerul de Interne a pus gaz pe foc, iar social-democrații din Bacau, dar și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ioana Theodoru In ultimii cel puțin 15 ani, Ministerul de Interne a fost condus de generali carora niciun ministru nu le-a rezistat. De fiecare data, incercarea de schimbare din funcție a cate unui purtator de stele pe epoleți s-a incheiat ba cu pierderea unui portofoliu de ministru, ba cu ruperea de…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- A murit la 69 de ani (nascut pe 15 septembrie 1948, in comuna Tataru, Prahova) Vasile Vasilescu, general in rezerva, care a fost mulți ani șef al Direcției Cultura și Sport din Ministerul de Interne. Colegii sai de la Liceul din Valenii de Munte, cu care a imparțit anii frumoși ai adolescenței, dar…

- Transportatorul rutier de marfa Filip Spedition din Arad, cu operatiuni pe 11 piete europene, are disponibile in prezent 61 de locuri de munca pentru soferi de autocamion de mare tonaj, potrivit informatiilor disponibile pe site-ul AJOFM (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca) Arad.…

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Ministerul spaniol de Interne a publicat un video explicativ cu 10 sfaturi pentru pregatirea populației in perspectiva unor posibile atacuri teroriste, informeaza corespondentul TVR la Madrid, Felix Damian.

- Noul si unicul portavion britanic, Queen Elizabeth, are o problema de etanseitate si ia apa, a anuntat marti ministerul Apararii, incercand sa minimizeze aceasta problema stanjenitoare aparuta la doar doua saptamani dupa intrarea in serviciu a "mandriei" Royal Navy, scrie AFP.

- Berbec: daca ești Berbec ai parte de mulți bani deoarece simțul tau de a organiza lucrurile, de a le construi este foarte dezvoltat și asta te ajuta foarte mult. Ești capabil de aproape orice, daca iți pui ceva in cap aia faci fara probleme, ești foarte ambițios, nu lași lucrurile la voia sorții…

- Gheorghe Petcu a fost ofiter de Securitate si colonel SRI. De numele acestuia se leaga si spectacolul cenusiu si trist pe care l-a oferit Romania in 15 noiembrie 1987 la Brasov, eveniment ce anunta prabusirea regimului comunist. Dupa trecutul tumultos, Gheorghe Petcu a devenit afacerist de succes al…

- Casatoriile de conveniența sunt, in continuare, una dintre modalitațile prin care strainii din țarile non-UE pot deveni ”europeni” și, astfel, pot circula liberi pe batranul continent. Polițiștii aradeni de la ”Imigrari” au depistat doua cupluri – romani și sarbi -, care și-au ”combinat” viețile pentru…

- Convoiul in care se afla Regele Mihai in 25 decembrie 1990 și care mergea spre Curtea de Argeș a fost insoțit de SRI, dar pe traseu a fost oprit de Ministerul de Interne, a dezvaluit ministrul culturii de la aceea vreme Andrei Pleșu la Digi 24.

- Presedintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justitiei, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie nu depasesc cadrul Directivei,…