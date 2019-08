OUG 114. Virgil Popescu(PNL): Am dorit abrogarea punctuală a articolelor care se referă la domeniul energiei şi care au bulversat piaţa 'PNL a sustinut, inca de la inceput, faptul ca aceasta ordonanta nu trebuia data. Am dorit abrogarea punctuala a articolelor care se refera la domeniul energiei, care au bulversat piata, iar sub pretextul plafonarii si necresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale, am ajuns in situatia in care tariful reglementat de ANR, de 270 lei, este mai mare decat pe piata concurentiala, care este de 255 lei, ceea ce inseamna ca ordonanta nu si-a facut efectul. Practic, aceasta ordonanta a creat probleme foarte mari, atat pietei energiei, dar si din punct de vedere international,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

