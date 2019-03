OUG 114, schimbată din temelii. Avem forma care va va intra în şedinţa de guvern de joi Documente atasate: OUG 114 Ordonanta schimba modul de calcul al taxei pe activele bancare, aceasta nu va mai fi legata de nivelul ROBOR, ci va fi o taxa fixa de 0.4% pentru bancile cu o cota de piata mai mare de 1%. De asemenea, ordonanta scoate de sub taxare CET-urile si producatorii de curent pe baza de carbune. Actul normativ este din aceasta seara in dezbatere publica. Romanii vor putea cere bancilor refinantarea creditelor existente in functie de noua formula de calcul a ROBOR, care va fi aprobata joi in Guvern, printr-o ordonanta de urgenta care modifica OUG 114/2018,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

