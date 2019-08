OUG 114, "făcută de hoţii de la PSD". Olguța Vasilescu: Vreți să le tăiaţi salariile angajaților din acest sector! "Vad o intreaga retorica impotriva OUG 114, din partea unor oameni care habar nu au macar ce contine, dar care o ataca din "principiu", pentru ca e facuta de "hotii de la PSD" care baga "economia in colaps". Ce ar insemna abrogarea OUG 114 Ce arOUG 114 1. Nu ar mai crește pensia minima cu 10%, de la 640 lei la 704 lei, cum e prevazut pentru 1 septembrie. Deci, ce le spuneti pensionarilor? 2. In al doilea rand, ar disparea salariul minim de 500 euro, net, in mana, pentru angajații din construcții. Deci, voi vreți sa le taiati salariile angajaților din acest sector. 3. In al… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie care mergea din inerție, fara un proiect de țara. O Romania in care Guvernul facea…

- Din 1 septembrie 2019, punctul de pensie crește de la 1.100 la 1.265 de lei, respectiv cu 15%, insa aceasta nu este singura modificare importanta din noua lege a pensiilor. Cele mai multe prevederi din Legea pensiilor se aplica din 2021. Libertatea va prezinta 10 dintre cele mai importante modificari…

- Liberalii vor convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a abroga Legea recursului compensatoriu, lege prin care condamnații la pedepse cu inchisoarea pot fi eliberați mai devreme daca nu au condiții de detenție corespunzatoare. Potrivit vicepreședintelui PNL, Florin Roman, Regimul Compensatoriu…

- "Cresterea economica de anul viitor va fi 5 si ceva. Trebuie sa fie, pentru ca potential exista foarte, foarte mare, dar vor fi foarte multe masuri pe care o sa le propunem in acest an si pe zona economica si pe evaziune si pe tot. Anul acesta am mers pe o crestere economica de 5,5%. (...) PIB-ul…

- Comisia Europeana avertizeaza, din nou, cu privire la riscul ca Romania sa depaseasca limita de deficit bugetar de 3% din PIB, care este cu atat mai grav cu cat deficitul nu este rezultatul unor investitii, ci al taierii taxelor si cresterii...

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, raspunde atacurilor lansate miercuri dimineata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. "Președintele Klaus Iohannis, care nu a facut nimic timp de 5 ani, ataca PSD pentru ca face lucruri bune pentru romani și pentru Romania. Ca…

- Cresterea pensiilor si a salariilor bugetarilor a adancit dezechilibrul macroeconomic, a afirmat vineri Jaewoo Lee, cel care a condus echipa Fondului Monetar International, in vederea analizei situatiei economice. Joi, in urma intalnirii cu acesta, premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul va continua…

- Presedintii executivi ai bancii poloneze de dezvoltare Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Bancii de Export – Import a Romaniei EximBank au anuntat ieri, la Summitul Initiativei celor Trei Mari de la Ljubljana – Slovenia, inregistrarea oficiala a Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari…