- Un cititor ne-a transmis urmatoarele imagini, in care se vede cum trei seniori aduna vișine langa blocul unde locuiesc, pe strada L.C. Babeș, in blocul 19. In urma unei sesizari primita in dimineața zilei de 15.07.2019 și a unor imagini aparute pe o pagina de socializare, polițiștii locali spun ca s-au…

- O femeie in varsta de 67 ani, in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun pe Bdul. Alexandru Vhaluța, s-a dezechilibrat și a cazut. Pentru a primi ingrijirile medicale necesare persoana accidentata a fost transportata la spital. „Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele și…

- Cazarea pe litoralul romanesc va fi mai scumpa incepand de astazi, 1 iulie. Hotelierii anunta ca turistii vor plati mai mult cu pana la 20% pentru o camera. De vina, ar fi chiar turistii romani, pentru ca se ingramadesc la mare tocmai in iulie si august. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc…

- VIDEO! Nou in Pitești! Airsoft, ultima moda in materie de distracție. Airsoft-ul este un sport tot mai preferat pentru distracție și relaxare. Acum puteți sa va jucați și in Pitești! Air Soft Pitești vine cu spațiul necesar, o cladire – teren de joaca, pregatita special, dar și echipamentul adecvat:…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov organizeaza in perioada iulie-august 2019 cea de a XIV-a ediție a programului de educație muzeala adresat copiilor aflați in vacanța de vara. Activitațile propuse sunt urmatoarele: 3 iulie 2019, orele 10.00-12.00 – program de pedagogie „Copiii restauratori și conservatori”…

- Un accident soldat cu o victima și patru mașini avariate, s-a produs duminca noaptea, in zona Bulevardului Alexandru Vlahuța din municipiul Brașov, dupa ce un șofer s-a urcat bat la volan. Șoferul, in varsta de 29 de ani, a pierdut controlul volanului, a parasit soseaua și a intrat pe spatiul verde,…

- Muzeul Municipiului București invita persoanele interesate sa participe la conferința „Calatorie in Bucureștiul liturgic”, susținuta de Dr. Maria-Camelia Ene joi, 30 mai 2019, ora 18.30. Evenimentul este gazduit de Palatul Suțu (Bd. I.C. Bratianu nr. 2). Conferința va fi dedicata trecutului cultural…

- ,,Muzeul de Arta Brașov informeaza publicul ca perioada in care Galeria Naționala, expoziția permanenta a muzeului, situata la etajul cladirii din bulevardul. Eroilor numarul 21, este inchisa temporar pentru vizitare se prelungește pana la o data care va fi precizata ulterior ca urmare continuarii lucrarilor…