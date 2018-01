OTP: "Winter is coming" pentru economia romaneasca. Investitiile sunt solutia, nu schimbarea guvernului

Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad, considera analistii KeysFin, apreciind ca „stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole.

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin.

- "Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP, preluata de…

- In ultimele 12 luni, Romania a avut doi premieri. Instabilitatea politica pare ciudata avand in vedere configurația Parlamentului. Care este parerea bacauanilor pe aceasta tema și daca ar exista un politician bacauan capabil sa conduca Guvernul, am incercat sa aflam ieri. Insa, chiar in timp ce eram…

- Simona Halep (26 de ani) a avut un parte de un ghinion incredibil, marti, la debutul in turneul de Mare Slem de la Australian Open. Simona a calcat stramb in timpul meciului cu Destanee Aiava (17 ani), iar imaginile surprinse pe "Rod Laver Arena" i-au speriat pe fanii elevei lui Darren Cahill.…

- „Axa centrala pentru consolidarea relatiilor dintre tarile noastre este constituita, desigur, de domeniul economic. De aceea, in aeasta vizita in Romania sunt insotit de liderii celor mai importante companii si intreprinderi japoneze. Pentru economia Romaniei, subiectul cel mai important este, fara…

- Schimbarea de la varful Guvernului aduce si o modificare de ultima ora in programul vizitei premierului nipon in Romania, in sensul in care Shinzo Abe nu va mai merge la Palatul Victoria, cum se stia in prima faza, ci doar la Cotroceni, unde va fi primit de Klaus Iohannis. Prima vizita a unui premier…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,37 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017, comparativ cu 3,65 miliarde de euro in perioada similara din 2016 (+19,8%), se arata intr-un comunicat transmis luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Cel mai nou magazin online din România, dedicat parinților de copii sub trei ani, folosește un sistem software care îi permite sa proceseze comenzile chiar și în 15 minute. Este vorba despre soluția WMS de la Senior Software pentru optimizarea spațiului de depozitare și automatizarea…

- Din momentul in care Henry Matisse a pictat in 1940 tabloul La Blouse Romaine - fiind expus la Muzeul National de Arta Moderna din Paris, ia romaneasca a devenit un simbol universal. Un alt pictor roman, de origine evreiasca, Constantin Daniel Rosenthal a imortalizat-o pe Maria Rosetti in “Romania revolutionara”…

- Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa. Cat castigati la factura si la ce trebuie sa va uitati. Daca inlocuiti un bec clasic,…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- O parte dintre lucrurile despre care nu s-a prea vorbit Pentru a putea intelege cine, ce si cum s-a intamplat in dosarul Microsoft trebuie sa facem un scurt istoric al industriei software si al principalilor actori, privati, guvernamentali si institutionali ce au definit-o. Astfel, aparitia PC-ului…

- "Solutia pentru recuperarea acestor datorii este data de intarirea capacitatii ANAF de a controla si recupera datorile restante, in paralel cu o eficientizare a managementului companiilor de stat. CNIPMMR considera ca lista cu cele 32 de taxe si impozite, include taxe care nu au de-a face cu contributiile…

- Investițiile in Romania au fost reduse drastic in 2017 și, conform specialiștilor, 2018 nu va reprezenta un an in care sa asistam la o explozie a proiectelor legate de investiții. O creștere cu 4 procente a nivelului investițiilor fața de anul 2017 nu poate reprezenta un succes pentru o coaliție aflata…

- Introducerea sistemului Split TVA va arunca in colaps economia romaneasca, spune deputatul PMP Adrian Todoran, care considera ca o asemenea masura fiscala necesita o analiza mult mai profunda a efectelor pe care le va produce. Liderul Miscarii Populare afirma ca Split TVA a ajuns pe agenda de lucru…

- Helmuth Duckadam a anuntat ca exista sanse mari ca FCSB sa revina in Ghencea, chiar daca CSA Steaua si Gigi Becali nu vor ajunge la un acord. Acesta sustine ca echipa latifundiarului din Pipera va juca in Ghencea daca echipa coordonata de Marius Lacatus nu va reusi sa promoveze in Liga 1. Solutia…

- Intracom Telecom, un furnizor global de solutii si sisteme de telecomunicatii, operand in Romania prin Intrarom, a anuntat joi semnarea unui contract cu KEMEA, Centrul pentru Studii de Securitate din Grecia, pentru a participa la proiectul EWISA (AVERTISMENT TIMPURIU PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE CONSTIENTIZARE…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- FAN Courier, cel mai mare jucator de pe piata de curierat, va finaliza acest an cu o cifra de afaceri de 131 de milioane de euro, mai mare cu 13,2% fata de anul precedent, conform estimarilor celor trei antreprenori romani care detin businessul. „Apetitul in crestere al pietei romanesti…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Raportul asupra stabilitatii financiare, prezentat luni de conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), arata ca tensiunile macroeconomice aparute pe fondul cresterii PIB peste potential si supraindatorarea populatiei in perspectiva majorarii dobanzilor reprezinta principalii factori de risc pentru…

- Economic vorbind, Romania se depersonifica. Fecundata din toate partile de know-how-ul Vestului, economia romaneasca pare lovita de pareza in materie de creativitate productiva. Tandemul „inteligența straina și sapa romaneasca” devine, incet-incet, produs de masa. Gestul economic…

- Guvernul a adoptat, miercuri, hotararea prin care s-au aprobat circumstantele si procedura specifica aferente etapei 1 a programului de inzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8", in vederea atribuirii unui acord-cadru de furnizare a 227 de transportoare blindate Piranha 5, informeaza MApN.

- Previziuni sumbre pentru 2018! Guvernul, pentru a sustine majorarile salariale, va sacrifica, din nou, investitiile. Si asta, din pacate, nu este singura veste proasta! Nu vor ajunge banii nici dupa ce se taie investitiile si va fi nevoie de majorari de taxe, sustine presedintele CFA Romania, Adrian…

- Investitiile totale atrase in cadrul programului se ridica la 300.000 de euro, iar intr-o prima etapa vor fi instruiti 30 de directori din scolile romanesti. "Academia de Leadership si Management scolar este primul program de acest fel din Romania si isi propune dezvoltarea abilitatilor de leadership…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- Inca 90.000 de elevi din scolile de stat vor invata fizica la clasa intr-un mod aplicat, prin utilizarea unor metode si instrumente noi de predare si invatare, bazate pe investigatie, care stimuleaza gandirea, curiozitatea, implicarea si motivatia copiilor, fata de 100.000 de elevi care invata deja…

- Romanii chemați duminica in strada pentru a cere demisia Guvernului Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale indeamna romanii sa ceara in strada, duminica, demisia imediata a Guvernului și a președinților…

- Confederațiile sindicale Blocul Național Sindical și Cartel Alfa, alaturi de 39 de grupuri civice și organizații neguvernamentale solicita retragerea legilor Justiției, a legilor de modificare a codurilor penale și respingerea in Parlament a ordonanței privind modificarea legislației fiscale.…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, citat de Agerpres.

- Cine spune ca economia județului Hunedoara merge prost este contrazis de datele oficiale. Astfel, deși Romania, ca și balanța comerciala externa, respectiv raportul dintre exporturi și importuri, este pe minus, economia județului Hunedoara are un sold pozitiv. Conform datelor oficiale facute publice…

- Lipsa infrastructurii de transport, a unui sistem de educatie corelat cu nevoile pietei fortei de munca si politicile imprevizibile din ultimele luni ale Guvernului PSD-ALDE afecteaza puternic mediul de afaceri si crearea de noi locuri de munca in Romania.

- "Ne-am intalnit cu reprezentanții Guvernului, cu premierul Tudose și miniștrii Energiei, Economiei și Finanțelor. Tema principala de discuție a fost intrarea in vigoare a memorandumului de ințelegere din 2013 și sa ne reasiguram angajamentele ca suntem gata sa punem in aplicare acest memorandum.…

- Proiectul de lege va fi transmis spre aprobare Parlamentului. Executivul precizeaza ca proiectul de lege se refera la achizitionarea, incepand cu anul 2017, a sapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT - dintre care patru sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei…

- Un nou protest va fi organizat miercuri, in Piața Victoriei, la ora 13:00, in același timp cu ședința de Guvern in care vor fi adoptate noile masuri fiscale . Protestatarii s-au mobilizat pe pagina de Facebook „Corupția ucide”. „8 noiembrie este Miercurea Neagra pentru economia Romaniei. Pentru a carpi…

- PNL a depus marti, la Senat, motiunea simpla prin care critica "politica falimentara" a Guvernului si cere demisia lui Ionut Misa din functia de ministru al Finantelor. Motiunea este semnata si de senatorii USR si PMP. "Scumpirile la combustibili, electricitate, gaze si credite nu au nevoie…

- Din calculele facute de Cartel Alfa reiese ca salariații sunt "principalele victime ale manipularii politice numite transfer al contribuțiilor". "Marii perdanți sunt atat salariații din mediul economic, care risca sa le fie diminuate veniturile nete printr-o aplicare discreționara a masurii…

- Pachetul de masuri al Guvernului "se transforma intr-o bulversare fiscala" Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a lansat, astazi, un avertisment la adresa Guvernului si a partidelor din coalitia PSD- ALDE si le-a cerut sa renunte la masurile…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului Tudose sa renunte la revolutia fiscal-bugetara, pentru ca sunt ”cârpeli”, care genereaza neîncredere si nu ajuta pe nimeni. ”Cand am investit acest Guvern, am avut o solicitate clara:…

- "Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat sa termine cu topaiala fiscal-bugetara. Nu s-a intamplat chiar asa. (...) Romania traverseaza o perioada de crestere economica. In sine e o veste buna, cresterea economica record in UE. Aceasta crestere…