OTP Bank Romania, profit de 55,3 milioane de lei dupa impozitare in 2018

- Suma anuntata de Andreas Treichl, in conferinta cu prilejul publicarii rezultatelor anuale organizata la Viena, este mai mica decat estimarile analistilor potrivit carora povara pentru Erste Group a noii taxe ar urma sa se situeze in jurul a 120-150 milioane de euro pe ansamblul anului 2019. Treichl…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a realizat anul trecut un profit net de peste 1,202 miliarde de lei (258 milioane euro), in crestere cu 80% fata de anul precedent, cand a raportat 668,1 milioane de lei, conform datelor publicate joi de BCR. Rezultatul operational s-a situat la 1,635 miliarde de lei (351,4…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 2,023 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2019, in crestere cu 10,34% comparativ cu nivelul de la 31 ianuarie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Veniturile din activitatea de transport intern s-au cifrat in 2018 la 1,178 miliarde lei, iar cele din transport international la 324,38 milioane lei. La 31 decembrie 2018, Transgaz avea datorii totale de 1,94 miliarde lei, din care 390,33 milioane lei datorii curente, si active de 5,613 miliarde…

- Productia de gaze naturale a companiei Romgaz a crescut cu 3,39% in 2018, pana la 5,333 miliarde de metri cubi, fata de 5,5158 miliarde de metri cubi in anul precedent. Cifra de afaceri a ajuns in 2018 la 5 miliarde de lei, in creștere cu 9 procente fața de 2017. Aceste rezultate financiare au fost…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut anul trecut, fata de finalul anului anterior, cu 1,115 miliarde euro, la 98,476 miliarde euro, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului 2017, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde…

- ​Contul curent al balantei de plati a înregistrat în 2018 un deficit de aproape 9,5 miliarde de euro, fața de cele 5.9 miliarde din 2017, a anunțat miercuri Banca Centrala. În structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a…

- Forbes a publicat topul celor mai bogate celebritați americane din 2018 și pentru al treilea an consecutiv primul loc a fost ocupat de regizorul și producatorul de film George Lucas. Cu o avere de 5.4 miliarde de dolari, Lucas este creatorul francizei de succes „Star Wars”. Regizorul, in varsta de 74…