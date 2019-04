Produsul Intern Brut al Romaniei va inregistra in acest o crestere de 3%, si, la fel ca in anii anteriori, consumul gospodariilor populatiei ar putea fi principalul motor al cresterii economice, conform unei analize realizate de OTP Asset Management. "Ne asteptam ca in anul 2019 investitiile sa inregistreze un avans modest, deoarece efectul pozitiv al absorbtiei fondurilor europene si presiunea asupra companiilor de a imbunatati productivitatea ar putea fi compensate, partial, de investitii mai reduse in sectorul energiei, telecomunicatiilor si financiar. Nivelul actual al ratelor de referinta…