„Am inceput sa lucram la reparatiile care se fac in fiecare primavara pe drumurile orasului care au fost afectate de inghet-dezghet in iarna, spune primarul Ioan Popa. Deocamdata asta pot sa fac, sa repar, efectiv le luam bucata cu bucata, de la cele care au trafic intens, prima data, spre…

Printre ele se afla și ProVolei Arad, care va infrunta sambata (ora 11.30 – sala Șc. Gen. 13) pe VC Zalau, in meciul cu numarul doi din play-off. Se joaca dupa sistemul „cel mai bun din trei meciuri", in primul impunandu-se salajenii cu 3-1.

Minimarket Kaola isi mareste echipa, cautam lucrator comercial daca vrei sa faci parte din echipa noastra suna la tel: 0737283368

Potrivit ANM, aici se semnaleaza ceața, care determina reducerea vizibilitații local sub 200 metri și izolat sub 50 metri.

„ADMITEM, cateodata ele afla primele", este mesajul plin de umor postat de SRI pe pagina de Facebook, de 8 martie, insoțit de sigla instituției. In fapt, SRI a admis cu umor ca indiferent de pregatirea agenților, atunci cand situația o cere, nici un serviciu secret nu se poate pune cu FEMEIA.…

„Deoarece femeia și fiica in varsta de 8 ani au acuzat probleme de sanatate, aflandu-se intr-o stare de hipotermie, politistii de frontiera au contactat imediat serviciul medical de urgenta, care s-a deplasat la fata locului pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cele doua persoane au fost…

Tot in sedinta de la mijlocul saptamanii s-a stabilit ca Liga 4 sa porneasca la drum sambata, 10 martie, conform programului initial, pentru a evita o a treia etapa intermediara, stiut fiind faptul ca pana pe 11 iunie trebuie trimis la FRF numele campioanei judetene. In fine, finala Cupei…

„Primaria Reșița a inceput in urma cu o luna o acțiune de identificare și etichetare a retelelor de cablu care au ca suport stalpii de tramvai din oraș. Cu aceasta ocazie, pe langa cei șase operatori de servicii electronice care au relatii contractuale cu Primaria Resita – Directia…

Din primele informații, tanarul a cazut de la o inalțime de aproximativ 25-30 de metri și a aterizat pe un autoturism Opel, parcat pe trotuar. In urma caderii, tanarul a suferit rani grave și a fost transportat de urgența la spital, in stare grava, dar conștient. Nu este inca foarte…

SC Tioss Distributie SRL angajeaza soferi cat. B+C Se ofera salariu atractiv Informatii la tel.:0733056840

Conform reprezentanților consiliului județean, pe drumurile din Timiș aflate in administrarea CJ s-a acționat in toate zonele pentru deszapezire. In perioada 27 februarie, ora 16 – 28 februarie, ora 8, s-a acționat cu 845 de tone de material antiderapant. Se circula in condiții de iarna.…

„Experiența anului 2017 a aratat ca, in plan politic, este necesara intarirea echipei centrale de conducere a partidului, in jurul președintelui Liviu Dragnea. Aceasta echipa trebuie sa asigure o mai buna coordonare politica in raport cu nou investitul Guvern. Suntem convinși ca organizațiile…

Firma de paza și protecție din statul Zulia din Venezuela are un deficit de 200 de angajați. Pentru a atrage potențiali candidați, reprezentanții firmei au decis sa suplimenteze salariile angajaților cu oua. Un angajat caștiga in medie 10 dolari pe luna, iar acum venitul sau va include și…

Directorul Liviu Andrica insista ca operațiunea este una in acord cu regulamentul de administrare a cimitirului și in spiritul pretențiilor celor care intrețin locurile de veci. Astfel, el insista ca se inlatura numai arborii crescuți intre morminte, nu și cei de pe alei. "Noua ne reclama…

Acum, pe terenul de aproximativ 35.000 de metri patrați al fostei fabrici va fi construit un complex rezidențial de catre SC Complex Rezidențial Arcade SRL, cu sediul in București. Pe scurt, aici vor fi amenajate 305 de apartamente in sase blocuri cu patru etaje+etaj retras, 22 de case cu…

Jandarmii caraseni au fost chemati, marti, in jurul pranzului, sa intervina in incident, fiind sesizati ca barbatul a distrus un aparat destinat jocurilor de noroc. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au putut constata ca protagonistul este resiteanul de 37 de ani, care pe fondul unei stari…

„Dar nu ne plangem, pentru ca asta e genul ala de aniversare faina, intre prietenii pe care ni i-am facut in tot timpul asta", transmit organizatorii. Aceștia au pregatit o seara faina cu Calibro45, care va pune muzica live pe vinil, și cu bere craft. Vor fi reduceri la placile second-hand…

Pintea a informat ca de la 1 martie salariile medicilor vor inregistra cresteri salariale intre 70% și 172%, astfel incat unele venituri vor depasi 4.000 de euro. Potrivit ministrului, de la 1 martie, o infirmiera va avea un salariu de 2.586 lei net, fara sporuri, in timp ce un asistent medical…

Asiguram: – cazare – transport de la cazare la locul de munca – salariu atractiv Mai multe informatii pe http://www.cova-job.nl./index.php/ro/ CV-urile se trimit pe roxana@cova-job.nl Telefon: 0031687927633

La fața locului s-a deplasat o autospeciala a pompierilor militari de lucru cu apa și spuma și doua ambulanțe de la SAJ Bihor. Potrivit primelor informații, victimele nu au suferit rani grave și au primit ingrijiri de la echipajele medicale. Polițiștii rutieri continua cercetarile…

Doua dintre ele s-au incheiat cu zambetul pe buze, 65-58 cu Roth Baia Mare și 52-43 cu CSȘ „Teodor Neș" Salonta, duelul cu gazdele de la CSȘ Brașovia Brașov fiind cedat cu scorul de 46-59.

Primii care au cazut in mainile jandarmilor au fost doi indivizi care comercializau cutii cu parfum si produse cosmetice despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacute. Jandarmii au intocmit actele de sesizare necesare organelor de urmarire penala, iar produsele oferite spre comercializare…

De altfel, pentru astazi e singurul antrenament, probabil pentru ca e duminica. La el nu a participat cei trei jucatori bolnavi, Buia, Tanase și Miculescu. De maine, insa, se trece – iarași – la cate doua antrenamente, dar ar putea disparea inviorarea de dimineața, care…

SC AGIL SRL Cautam colege vanzatoare Oferim: conditii bune de munca, salariu motivant, loc de munca stabil, tichete de masa, bonusuri lunare in functie de vanzari Fii Agil, ia initiativa si intereseaza-te acum telefonic la 0728285135

Ciuca si Buleica au promis conducerii clubului UTA ca vor veni la Arad pentru a se pune – din nou – la masa tratativelor, pentru a se ajunge la un consens in vederea rezilierii contractelor pe cale amiaba. Nici nu se putea altfel, atata timp cat cei doi nu mai aveau asigurata cazarea si masa de catre…

Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in perioada februarie-martie 2017, barbatul a ajutat zeci de persoane sa iși inmatriculeze mașinile, fara sa se prezinte la ghișeu, respectiv fara sa iși aștepte randul la intocmirea actelor, scrie news.ro. Politistul a primit mita…

Totul a pornit din toiul noptii cand in locuinta respectiva patru barbati s-au apucat de chefuit, ascultand muzica de la telefonul mobil, conectat la un sistem audio. La un moment dat, unuia i s-a facut rau de la cat a baut, iar proprietarul l-a condus pana acasa. La intoarcere, omul a constatat…

ANGAJAM CONTROLORI CALITATE IN DOMENIUL AUTOMOTIVE. OFEERIM: TRANSPORT ASIGURAT ORE SUPLIMENTARE PLATITE 200% CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA BONURI DE MASA ANALIZE GRATUITE LA ANGAJARE TEL: 0766.566.117

Potrivit polițiștilor, barbatul cu scuterul se deplasa pe strada Vacarescu, dinspre bulevardul 16 Decembrie 1989. In sensul giratoriu din Piața Iosefin nu a acordat prioritate și s-a lovit violent de un autoturism al carui șofer circula regulamentar. Scuteristul a fost ranit și a fost transportat…

Irina Bara (22 de ani, locul 183 WTA) se va confrunta cu vecina ei de clasament bulgaroaica Sesil Karatantcheva (28 de ani, locul 184 WTA), al carei maxim al carierei a fost pozitia 37. Sesil a depasit suma de 1.250.000 dolari castigati pana acum in turnee, in timp de Irina a trecut pragul…

Semnalmentele dupa care poate fi identificat sunt: inaltime 1,52 m, greutate 50 kg., fata ovala, ten deschis, ochi caprui, par șaten, tuns foarte scurt, nu are semne particulare. In momentul plecarii de acasa, oradeanul era imbracat cu pantaloni de trening din faș, roșii, pulover verde și…

Barbatul, in varsta de 49 de ani, a fost oprit pentru un control de rutina in comuna Sacoșu Turcesc. Se afla la volan insa nu a putut sa le prezinte polițiștilor permisul de conducere și nici documentele autoturismului. Astfel, oamenii legii au facut o verificare in baza de date. „In…

Cei cinci elevi urmeaza un program de acomodare privind specificul inspectoratului si misiunile executate de acesta, dupa care vor fi repartizati in cadrul structurilor de ordine publica ale unitatii din localitatile Resita, Moldova Noua si Caransebes. De fapt, cele trei localitati urbane…

Daca bucureștenii au creat o tradiție in a se imbulzi la ghișeele pentru incasarea taxelor și impozitelor inca din prima zi de lucru, la noi s-a creat o alta tradiție, aceea sa stam liniștiți pana trece Boboteaza și Sfantul Ion. Asta in funcție de cum pica in calendar, iar in 2018, se pare…

Ovidiu Muresan, directorul comercial al CAO, a spus ca aplicatia a fost realizata de informaticienii societatii. http://www.apaoradea.ro/

Noile bancnote și monede lansate de BNR incepand cu 1 ianuarie vor semana foarte mult cu cele vechi. Acestea iși vor pastra caracteristicile legate de dimensiune, dar și elementele grafice cunoscute și elementele de securitate existente. Cel mai important element nou va fi schimbarea…

Nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unei fapte penale. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala, pentru efectuarea autopsiei. Conform unor informații, neconfirmate oficial, se pare ca, avand in vederea starea cadavrului, barb

- Mos Craciun nu a intarziat la intilnirea cu practicantii nobilei arte, toti sportivii fiind recompensati cu cadouri. „Am avut un an bun, in care principalul obiectiv, atragerea copiilor spre box, a fost indeplinit. In 2018 speram sa scoatem capul si in competitiile oficiale, sa obtinem primele…

- Concertul a inceput in jurul orei 22 cand aradenii erau inca neincalziti si timizi, dar acest lucru s-a rezolvat dupa cateva piese autohtone. Desi s-a cantat rock’n’roll sau country, ritmurile maramuresene au fost cele care au umplut de-a binelea ringul de dans, devenit deodata neincapator pentru…

- Astfel, un brad cu coroana destul de bogata, cu inaltimea de 150 cm se vinde cu 30 – 35 de lei in Piata Cetate. La un brad de 180 – 200 de cm pretul urca la 50 de lei. Si preturile sunt negociabile. Vanzatorii se plang de concurenta supermarketurilor care aduc brazi din import, dar…