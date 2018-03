Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cauzate de gripa in Caras-Severin par sa nu se mai opreasca. Dupa mai multe decese, un nou caz de imbolnavire cu virusul gripal i-a pus in garda pe medicii resiteni. De aceasta data un baietel de numai cinci ani lupta pentru viata. Micutul a fost transportat de urgenta de la Resita la Timisoara…

- Apel disperat al jandarmilor pentru fetita de 9 ani a unui militar. Raluca Cosareanu, o copila plina de viata care isi doreste sa ajunga balerina, are nevoie de o operatie pe creier, iar interventia medicala este costisitoare.

- Cristian Toader Pasti, consilier in cadrul Consiliului Județean Gorj, institutie care administreaza Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu este de parere ca a venit momentul ca la unitatea medicala sa se faca o analiza „la rece” asupra situatiei si sa se accepte anumite probleme si deficiente. Toader…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. „Nu voiam sa mananc sau sa beau nimic. Selena a avut și ea o complicație. La cateva ore de la operație m-am trezit și am vazut un…

- Victimele au ajuns la spital cu taieturi pe brate, urechi, fata si torace. Astfel, un pacient in varsta de 28 de ani din Podu Iloaiei prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, multiple plagi taiate la nivelul bratului drept, arcada sprancenara stanga si pe urechea stanga. Pacientul…

- Mama lui Karim a venit de urgenta in tara, dupa ce a aflat ca soțul ei sufera de aceeași boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cațiva ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca ingrijitoare. Durere mare in familia lui Karym. In urma cu aproape trei…

- "Este adevarat, am probleme de sanatate, am suferit o semipareza. Acum sunt in perioada de recuperare, urmeaza sa mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe ca voi fi, din nou, bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma refac și sa-mi continui viața. Dar trebuie sa țin…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Pacientul, un barbat in varsta de 79 de ani a fost internat cu bronho pneumonie. Ulterior, el a fost transferat la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean din Cluj. A fost operat de hernie hiatala. A stat la terapie intensiva 11 zile pentru ca incizia nu se vindeca. Medicii legisti urmau sa constate…

- In noua unitate medicala vor fi relocate spitalele Floreasca, de Arsi si Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului, unitati medicale care nu mai pot fi extinse din cauza lipsei de spatiu. Investitia se ridica la 300 de milioane de euro si va fi acoperita de Primaria Sectorului 1.

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti, la sectia Cardiologie, scrie spynews.ro. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta spitalizat timp de o saptamana. Citeste si Jean Paler trece prin momente grele Jean…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența in ianuarie. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de…

- Ambulanta va ajunge mai rapid la locuitorii din Ciutulesti, raionul Floresti, unde a fost deschis un centru modern de asistenta medicala urgenta. Medicii vor deservi inca alte sapte localitati din raion. "Avem toate conditiile bune pentru a lucra, confort. Vreau sa multumesc conducerii Republicii Moldova,…

- In urma cu o luna, in Ianuarie, Dan Ciotoi a fost supus unei interventii chirurgicale in care i a fost extirpata o tumora decoperita la glanda parotida. Desi a fost o operatie grea, artistul declarase ca se simtea bine dupa operatie si ca isi revenea.

- Kayleigh, in varsta de 13 ani, suferea de cancer ovarian, insa de zece ori a fost trimisa acasa de medici. Cu doar cateva zile inainte sa intre in stare critica, medicii si-au dat seama care era, de fapt, adevarata problema a micutei.

- O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 16 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste, a primit inchisoare pe viața, susține un oficial al sistemului juridic…

- Un baiețel de doar 4 ani a ajuns in stare grava la UPU, miercuri seara, dupa ce s-a inecat in cada, cel mai probabil chiar in locuința parinților. Copilul a fost intubat și internat de urgența la Terapie Intensiva, iar medicii Spitalului Județean au facut tot posibilul sa-l…

- O britanica și-a cheltuit toate economiile pe vacanțe de lux, dupa ce medicii au diagnosticat-o greșit. Credea ca o sa mai traiasca 5 ani. O bunica britanica care a fost diagnosticata de doctori cu demența incurabila, a cheltuit 10.000 de lire din economii pe vacanțe de lux și lucruri inutile, ea crezand…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, s-a declarat "ingrijorat" vineri cu privire la durata si amploarea starii de urgenta instaurate in Turcia dupa lovitura de stat esuata din iulie 2016, informeaza AFP. "Multi dintre noi suntem ingrijorati astazi de amploarea si durata starii…

- Adrian Pavlovschi, unul dintre cei mai mari cascadori romani, se afla internat la spital si urmeaza sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila. Pavlovschi este cascador profesionist de 34 de ani, a absolvit Scoala Superioara de Cascadori, infiintata de regizorul Sergiu Nicolaescu si este specializat…

- CHIȘINAU, 14 feb – Sputnik. Un adolescent în vârsta de 17 ani, domiciliat temporar în Chișinau, a decedat din cauza gripei. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații, decesul a survenit marți, 13 februarie. Baiatul s-a adresat la Serviciul Medicina de…

- La Spitalul Județean de Urgența (SJU) Neamț este carantina, dupa ce au explodat imbolnavirile cu viroze, pneumonii și gripe. Accesul vizitatorilor este interzis in unele secții și restricționat in altele, doar pe perioada orelor de vizitare din fiecare secție. Internarile sunt, de asemenea, pe cat posibil…

- Acces restrictionat in toate secțiile medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Aparținatorii au voie sa iși viziteze rudele internate in spital doar trei ore pe zi. Programul a fost modificat pentru ca a crescut numarul infectiilor respiratorii. Medicii sustin ca numarul acestora aproape…

- Maria Vasilescu este actrita la Teatrul de stat din Constanta. Ea fost internata pentru un anevrism iar in urma analizelor s-a descoperit ca nu poate fi operata dupa metoda clasica, iar costul unei asemenea operații este de aproximativ 20.000 de euro. Medicii i-au spus ca operația trebuie…

- Parlamentul European a condamnat joi deteriorarea statului de drept in Turcia si a cerut sa se puna capat starii de urgenta instituite in aceasta tara, denuntand-o drept un pretext pentru arestari arbitrare ale unor opozanti si jurnalisti, relateaza AFP. Reuniti in sesiune plenara la Strasbourg,…

- In Iasi, medicii fac tot ce e omeneste posibil sa salveze vietile a patru pacienti cu leucemie, care s-au imbolnavit de gripa in spital. Medicii susțin ca temutul virus AH1N1 ar fi fost adus de vizitatori. Gabriel Dimofte, director medical IRO Iași: „Unul este foarte grav, se pare ca este mai bine astazi,…

- Clipe de cosmar pentru o tanara din Franta. Femeia a dat in judecata un medic chirurg, dupa ce acesta a operat-o. Timp de cateva zile, ea a indurat dureri de nedescris, iar in cele din urma a eliminat corpurile straine. Femeia a fost operata in aprilie 2017 la o clinica din sudul Frantei. Aceasta…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Tinara de 24 de ani care si-a pierdut sotul si fiica in accidentul cumplit din preajma satului Todiresti, Raionul Anenii Noi, si-a revenit din coma, dar inca nu stie ca a ramas fara familie. Medicii spun ca ea nu este, deocamdata, pregatita sa afle o astfel de veste, intrucit i-ar putea afecta si mai…

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…

- Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, tanara care…

- Pele, legenda fotbalului brazilian, este internat intr-un spital din tara sa dupa ce si-a pierdut cunostinta joi dimineata din cauza oboselii accentuate, a anuntat vineri Asociatia Ziaristilor de Fotbal...

- O echipa "100% romaneasca" va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'', a anuntat managerul interimar al unitatii medicale, Alexandru Ulici.

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Ioan Danciu a povestit momentele cumplite prin care a trecut in primele zile din 2018. Fostul arbitru FIFA, 66 de ani, a intrat in coma hipoglicemica de ziua lui. A petrecut la Spitalul de Urgența din Petroșani atat ziua lui de naștere, 5 ianuarie, cat și de Sfantul Ioan, 7 ianuarie. Ioan Danciu a…

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgenta, joi dimineata, la Spitalul Floreasca. Din primele informatii, se pare ca Iordache a avut o criza de colecist si urmeaza sa fie supus unei interventii chirurgicale.

- Fostul ministrul al Justiției, Florin Iordache, a fost internat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, a anunțat purtatorul de cuvant al spitalului, Bogdan Oprița. Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale,…

- Fostul ministru Florin Iordache a fost internat de urgenta la Spitalul Floreasca din Capitala cu dureri atroce in zona abdomenului, dureri care radiau in mai multe zone adiacente. El va fi supus unei intervenții...

- Deputatul PSD Florin Iordache a fost internat de urgența, joi dimineața, la Spitalul Floreasca, informeaza o televiziune de știri. Florin Iordache a fost ministru al Justiției. Știre în curs de actualizare.

- Este alerta maxima dupa ce o ambulanta a fost chemata de urgenta la sediul DIICOT, unde actorul Alexandru Arsinel este audiat in dosarul care-l vizeaza pe medicul Mihai Lucan, potrivit Romania TV.Citeste si: Vremea se schimba RADICAL, de astazi. Meteorologii AVERTIZEAZA: Ploi, lapovita, ninsori…

- Daca bei lapte de soia, atunci trebuie sa știi ca acesta, deși aduce beneficii, este și o bautura care are efecte nedorite asupra organismului, scrie realiatea.net.Potrivit studiilor, laptele de soia poate cauza mai multe probleme.

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- O locuinta a fost distrusa, iar peste 100 de animale au murit intr-un incendiu puternic produs in noaptea de miercuri spre joi intr-o localitate din judetul Vrancea, pompierii intervenind timp de peste cinci ore pentru stingerea focului. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea,…

- Mesele de Craciun mult prea imbelșugate le-au stricat sarbatorile multor bucureșteni. Peste 340 de persoane au sunat la ambulanța dupa ce au mancat peste masura. De altfel, in ultimele 36 de ore, peste 1700 de bucuresteni au avut nevoie de asistența medicala de urgența.

- Pe langa vestea buna ca Andreea, tanara aflata la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, vin și vești rele. tanara este conștienta, vorbește, dar inca nu a aflat ca iubitul ei a murit.

- Știri Arad. Medicii veterinari din Arad și din intreaga țara se declara consternați de modificarile Legii 160/1998 prin Ordonanța de Urgența 70/2017. In mai multe orașe din țara, printre care și...