Stiri pe aceeasi tema

- Slanina, pe care bunicii nostri o mancau la micul dejul este sanatate curata. Desi multi se feresc acum de ea din cauza grasimii, nutritionistii o recomanda! Este un bun medicament in zilele friguroase si, consumata in cantitati moderate, scade colesterolul si ajuta inima. In plus, nu este nici greu…

- Caperele sunt mugurii florali – bobocii -, comestibili, ai arbustului – Copparis Spinosa -, cu frunze ovale, carnoase, florile sunt rozalii, originar din zona mediteraneana, caperele, reprezinta ingredientele principale din bucatariile mediteraneene, utilizate pentru condimentarea…

- Sanatate si beneficii in cosul cu legume de toamna Ardeii grasi – benefici in sistemul digestiv Ardeiul gras este una dintre legumele de toamna bogate in pigmenti, al caror rol este acela de crestere a rezistentei capilarelor sanguine. Ardeii rosii contin o concentratie mai mare de vitamine A si C decat…

- Cunoscut in termeni populari si ca romanita, musetelul sau Matricaria chamomilla cum este cunoscut si denumit de specialisti este raspandit in special in zona de ses, in locuri insorite. El poate fi gasit, insa, si printre alte plante semanate sau la margini de drumuri. Daca va intrebati cum…

- Intregesc tabloul multicolor al toamnei prin galbenul lor intens, contribuind in acelasi timp la mentinerea unei sanatati de invidiat. Indiferent de modul in care alegem sa le folosim – crude, coapte,...

- Capparis spinosa, arbusti de capere, este o planta perena foioasa de iarna care creste frunze rotunde, carnoase si flori mari de la alb la alb roz, potrivit Wikipedia.org.Planta este cel mai cunoscuta pentru bobocii comestibili ai florilor numite capere , deseori folosite drept condiment, si fructul…

- Beneficii mere pentru sanatate Merele sunt pline de fibre solubile care reduc problemele intestinate, inclusiv diverticulita, hemoroizii si unele tipuri de cancer. Ajuta la controlul nivelului de insulina, eliberand incet zaharul in sange. Curata si detoxifica, elimina metalele grele din organism.…

- Ceaiurile reprezinta cele mai bune bauturi, din punctul meu de vedere. In afara de faptul ca sunt cea mai buna metoda de hidratare, dupa parerea mea chiar mai buna decat apa, mai ales avand in vedere...