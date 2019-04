Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul argentinian Nicolas Otamendi va pleca de la Manchester City la finalul acestui sezon, deoarece isi doreste sa joace mai mult, informeaza presa engleza.Otamendi a fost titular doar in 14 meciuri in acest sezon si are oferte de la West Ham si Wolverhampton. In varsta de 31 de…

- Fundasul echipei Liverpool, olandezul Virgil van Dijk, a fost desemnat fotbalistul anului 2019 de catre Asociatia jucatorilor profesionisti din Anglia. Van Dijk, care ii succede la acest titlu coechipierului sau Mohamed Salah, a fost preferat in fata atacantului Raheem Sterling (Manchester City). In…

- ​Marca a scris, sâmbata, ca Real Madrid a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu Adidas, în schimbul sumei de aproape 1,6 miliarde de euro pe 12 ani, peste 120 de milioane de euro pe sezon, informeaza News.ro.Contractul cu Adidas va exprira vara viitoare, iar cele doua…

- ​Mohamed Salah (26 de ani) a fost inclus de revista TIME în topul celor mai influenti 100 de oameni din lume, iar în numarul din aceasta saptamâna, egipteanul a atins un subiect delicat din Orientul Mijlociu, referitor la drepturile femeilor, informeaza Mediafax.Vedeta lui Liverpool…

- ​​Everton s-a impus, duminica, într-un meci disputat pe teren propriu, în etapa a 33-a din Premier League, scor 1-0, împotriva formației Arsenal Londra. În urma acestui rezultat, "caramelele" au urcat pe poziía a noua, în timp ce "tunarii" pierd…

- Fundasul stanga Jordi Alba si-a prelungit, luni, contractul cu FC Barcelona pana in 30 iunie 2024. Vechea intelegere expira in vara anului 2020 si avea o clauza de reziliere de 150 de milioane de euro, in timp ce noul contract are o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, potrivit news.ro.Alba,…

- Brazilianul Danilo (27 de ani) i-a avut antrenori pe Zinedine Zidane și Pep Guardiola. Fundașul lui Manchester City a vorbit despre diferențele dintre cei doi. „Zinedine Zidane și Pep Guardiola sunt foarte diferiți. E și firesc sa fie așa. Doi antrenori atat de mari nu pot fi comparați.Sunt extrem…