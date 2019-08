Ostatici în Brazilia. Autorul, împuşcat mortal de poliţie Atacatorul a fost impuscat de un lunetist al Politiei militare si a murit pe loc, au transmis autoritatile braziliene. Anchetatorii incearca sa afle motivele luarii de ostatici. Un individ inarmat luase mai multe persoane ostatice intr-un autobuz, in orasul brazilian Rio de Janeiro, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul cotidianului O Globo. Incidentul s-a produs in zona Galo Branco din Rio de Janeiro. Conform unor surse, in autobuz erau 16 ostatici, care nu au fost raniti, noteaza Mediafax. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

