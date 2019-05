Ostatici eliberaţi, într-o operaţiune a forţelor speciale franceze, în Burkina Faso Patru rapitori au fost ucisi in cursul operatiunii, potrivit Statului Major francez, care nu face precizari cu privire la identitatea grupului care a luat ostaticii.



Cei doi francezi - Patrick Picque si Laurent Lassimouillas - au fost rapiti la 1 mai, in timpul unui sejur turistic in Benin, o tara ocolita pana atunci de insecuritatea din Africa de Vest, unde opereaza numeroase grupari jihadiste cu legaturi cu Al-Qaida si organizatia Statul Islamic (SI).



Corpul ghidului din Benin al celor doi francezi a fost descoperit sambata in Parcul National Pendjari, unde se aflau in safari.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

