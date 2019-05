Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la ProTV condmnarea lui Liviu Dragnea și ce va urma în PSD dupa aceasta condamnare. Editorialistul a explicat și de ce a pierdut PSD alegerile europarlamentare.

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept si democratiei, el considerand ca in prezent tara noastra nu merge in directia corecta, conform News.ro.Citește…

- Candidatul care deschide lista PNL la europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat joi, la Braila, la un eveniment electoral cu activul de partid, ca liberalii nu trebuie sa se bucure pe 26 mai la ora 21.00 cand se inchide votarea și se anunța primele rezultate, ci trebuie sa fie vigilenți pana dimineața…

- Un bancomat a fost aruncat in aer cu ajutorul unui dispozitiv artizanal, in municipiul Arad. Suspectii nu au sustras bani, intrucat ATM-ul nu fusese alimentat cu bani. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Arad, Claudia Iuga, a declarat pentru News.ro ca un bancomat din municipiul…

- Poliția de frontiera din Bulgaria a confiscat o cantitate de apoximativ 1.500 de kilograme de canabis, ascunsa in interiorul unui camion care incerca sa treaca granița din Serbia, a declarat Georgi Kostov, șeful poliției de frontiera, relateaza Euronews, potrivit mediafax. Autoritațile au…

- Autoritatile judiciare i-au permis maresalului Ion Antonescu sa-i trimita o scrisoare sotiei sale, înainte de a-l duce în fata plutonului de executie. Procesul în care maresalul Ion Antonescu a fost condamnat la moarte a fost denumit de regimul comunist „Procesul…

- Un turist olandez si calauza lui nepaleza au fost gasiti morti, ingropati de o avalansa la Mathillo Manang, pe un traseu de drumetie popular din zona nordica a Nepalului, conform unui anunt facut duminica de politie, transmite DPA preluata de Agerpres. Politia din districtul Manang a descoperit…

- Un cetațean albanez a fost prins in timp ce incerca sa treaca ilegal frontiera dinspre Serbia spre Romania, pe fașia verde. Barbatul a fost depistat cu ajutorul sistemului de supraveghere cu termoviziune. „In data de 02.03.2019, in jurul orei 22.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…