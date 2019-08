Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, catre ora locala 21.00 (22.00, ora Romaniei), angajatii unui fast-food de la Noisy-le-Grand au chemat politia, dupa ce "unul dintre colegii lor a fost ranit prin impuscare", potrivit unei surse apropiate anchetei. Victima, un barbat in varsta de 28 de ani, a murit la fata locului, in pofida…

- Animalele nu se adapteaza suficient de repede pentru a ține pasul cu schimbarile climatice rapide și chiar și populațiile de pasari obișnuite ar putea fi expuse riscului de dispariție, potrivit unui nou studiu. „Cateva specii se adapteaza, dar nu destul de repede”, a declarat dr. Alexandre Courtiol…

- George Marin Cele doua semifinale disputate au dat caștig de cauza echipelor care au avut mai multe zile de pauza. Coincidența sau deficiența UEFA in ceea ce privește programarea, asigurarea condițiilor egale pentru participante? – GERMANIA – ROMANIA, 4-2, un meci in care fiecare echipa a dominat cate…

- Reprezentantii taximetristilor l-au luat in bataie de joc pe un consumator care, in cadrul dezbaterii publice a proiectului de OUG privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto, organizata la Ministerul Transporturilor, a reclamat ca a fost taxat discretionar de un sofer…

- Problemele apar pentru ca antreprenorii nu reacționeaza suficient de rapid atunci cand apare o problema și iau decizii de unii singuri, spune intr-o discuție cu HotNews.ro Emmanuelle Inacio, practician in insolventa in Franta, speaker la conferinta "Mind your Business and Open your Mind", organizata…

- Tudor Baluța s-a desparțit de Viitorul și este pregatit pentru aventura la Brighton&Hove Albion. Pentru Tudor Baluța, finala Cupei Romaniei a reprezentat ultimul meci in tricoul Viitorului inaintea plecarii in cel mai bogat și puternic campionat din lume, Premier League. ...

- Barbatul de 58 de ani, din Licurici și fiul acestuia, care au fost reținuți, miercuri, dupa ce politistii au descins la locuinta lor, unde au gasit arme achiziționate din Franța și introduse ilegal in Romania, au fost eliberați dupa o noapte petrecuta in arest. Magistrații au decis ca suspecții…

- TOTTENHAM - LIVERPOOL // Harry Kane (25 de ani), golgeterul lui Tottenham, este refacut dupa entorsa la glezna si se antreneaza normal inaintea finalei Ligii Campionilor cu Liverpooo. "Daca vom castiga, toata lumea ma va lauda, daca nu, voi fi crucificat de presa", admite antrenorul Mauricio Pochettino.…