- Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I. Regina Elena a inchis ochii la Lausanne, in ziua de 29 noiembrie 1982, timp in care tara noastra se afla sub dictatura comunista. Ea a fost inmormantata la cimitirul…

- Regina-Mama Elena va fi repatriata, pentru a fi reinhumata la Curtea de Arges, alaturi de fiul ei, Regele Mihai I, informeaza Familia Regala, care anunta doliu pentru zilele de 18, 19 si 20 octombrie. "Incepand de astazi, toti cei care doresc sa aprinda lumanari si sa depuna flori ca omagiu…

- Pe 18 octombrie, ramasitele Reginei Elena, mama Regelui Mihai, vor fi aduse in Romania din Elvetia, iar pe 19 octombrie, acestea vor fi inhumate la Noua Catedrala Arhiepiscopala de la Curtea de Arges. La ceremonii sunt asteptati sa participe mii de romani.

