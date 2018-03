Stiri pe aceeasi tema

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.…

- Aproape 20 de cazuri de sufocare au fost raportate luni seara dupa bombardamentul regimului sirian asupra enclavei rebele Ghouta de Est, la portile Damascului, vizata de o ofensiva sangeroasa, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Optsprezece cazuri de sufocare si de dificultati…

- Un numar de 46 de civili au fost ucisi si alti circa 190 au fost raniti in bombardamente ale regimului sirian luni in enclava rebela Ghouta Orientala, la est de Damasc, potrivit unui bilant al Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de DPA si AFP.Raidurile au vizat mai multe…

- "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana. De asemenea, Casa Alba a acuzat Moscova ca ignora rezolutia Consiliului de Securitate al ONU votata la 24 februarie,…

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Cel putin 36 de soldati din trupele militare pro-guvernamentale au fost ucisi in urma unui raid aerian al fortelor turce in regiunea Afrin, conform unui grup de monitorizare, scrie News.ro, citand BBC. Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian…

- Atacul a avut ca tinta o tabara din Kafr Jina in nordul regiunii siriene, conform Observatorului Sirian al Drepturilor Omului.Fortele pro-guvernamentale au patruns in Afrin in urma cu doua saptamani doua saptamani pentru a sustine fortele kurde. Turcia considera gruparile kurde ca fiind…

- Cel putin 14 combatanti ai fortelor proguvernamentale siriene au fost ucisi in lovituri aeriene turce in enclava siriana sub control kurd Afrin (nord), a indicat vineri Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, lovituri aeriene au fost intreprinse noaptea…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului va organiza vineri la Geneva "o dezbatere urgenta" privind situatia umanitara din enclava siriana Ghouta Orientala, dezbatere ce are loc la cererea Marii Britanii, a anuntat un purtator de cuvant al ONU, citat de AFP. Dezbaterea va incepe la ora locala…

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sângeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis sambata organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis, astazi, organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului,…

- Enclava rebela Ghouta Orientala, situata la cativa kilometri de centrul Damascului, este tinta in ultimele zile a unei campanii sangeroase lansate de regimul sirian, in pofida protestelor comunitatii internationale. Incepand de duminica, fieful rebel este vizat de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei…

- Peste 400 de civili au fost ucisi in cinci zile de lovituri aeriene si de tiruri ale artileriei intreprinse de regimul sirian si aliatul sau rus in Ghouta Orientala, enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a anuntat joi Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 250 de civili au fost ucisi in estul provinciei Ghouta din Siria in doua zile de bombardamente continue. Enclava, controlata de fortele rebele, este tinta unei campanii intense a aviatiei ruse, sprijinite de artileria siriana.

- Cel putin 24 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi miercuri in noi bombardamente ale regimului sirian in Ghouta Orientala, o enclava rebela situata aproape de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Loviturile aeriene s-au concentrat asupra localitatii…

- Forte siriene proguvernamentale au patruns, marti, in regiunea nord-vestica Afrin pentru a interveni in favoarea gruparii insurgente kurde YPG si au fost atacate de armata turca, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…

- Aproape 50 de civili, printre care si copii, au fost ucisi marti in noi lovituri aeriene siriene impotriva unei enclave rebele, in ciuda cresterii presiunii asupra regimului, acuzat din nou de atacuri chimice, scrie AFP.

- Un numar de 142 de civili au fost ucisi in ofensiva militara lansata de catre armata turca in enclava siriana Afrin (nord-vest), aflata sub control kurd, a indicat luni agentia oficiala siriana de presa Sana, citata de Xinhua. Potrivit sursei, alte 345 de persoane au fost ranite in cursul operatiunii…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Cel putin 11 civili au fost ucisi vineri in Siria in lovituri ale regimului asupra enclavei rebele Ghouta Orientala, situata la est de capitala Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceste noi bombardamente au avut loc in timp ce Damascul…

- Cel putin 33 de civili au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lovituri aeriene al;e regimului asupra provinciei Idlib (nord-vest) unde este in curs o operatiune militara impotriva jihadistilor, scrie AFP, care citeaza un ONG.

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit rtv.net.

- Cel putin 11 civili, printre care cinci copii au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce asupra enclavei Afrin din nordul Siriei, potrivit unui nou bilant prezentat de Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), relateaza AFP. Armata turca a lansat sambata in regiunea Afrin…

- Opt civili au fost ucisi duminica in loviturile aviatiei turce in enclava siriana Afrin (nord), au indicat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) si un purtator de cuvant al fortelor kurde care controleaza zona.

- Peste 20 de civili au fost ucisi sambata și duminica in loviturile aviatiei turce in enclava siriana Afrin (nord), au indicat Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO) si un purtator de cuvant al fortelor kurde care controleaza zona, relateaza AFP.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata cand presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri rezidentiale intr-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza Reuters.…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.