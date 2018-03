OSCE sustine ca in alegerile din Rusia nu au existat optiuni reale

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Alegerile din Rusia s-au derulat in general corect, pe fondul lipsei unei veritabile concurențe, spun observatorii OSCE. Rerezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa au semnalat și presiuni asupra alegatorilor.

- Alegerile prezidențiale din Rusia au avut loc in condițiile unei lipse de competiție reala, cauzata de restricțiile privind libertatea de exprimare, de asociere și de intrunire, se arata intr-o declarație comuna emisa luni de Adunarea Parlamentara și Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au transmis luni ca alegerile prezidentiale din Rusia s-au derulat in general corect, in ciuda "lipsei unei veritabile concurente" si a unor nereguli menite a spori prezenta la vot, potrivit AFP. OSCE, care a avut…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a participat, joi si vineri, la lucrarile Reuniunii de iarna a Adunarii Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE), desfasurata la Viena. In cadrul sedintei comune a celor…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Congresul SUA va dezbate o rezolutie in care sprijina Republica Moldova si cere retragerea trupelor ruse din Transnistria "Congresul SUA indeamna conducerea Federatiei Ruse sa se abtina de la amenintari economice sau de la exercitare a presiunilor asupra Moldovei, precum sa inceteze orice actiuni…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, ambasadorul Thomas Greminger, a declarat luni ca OSCE va sprijini Republica Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistria, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. "Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de Reuters. „Facem apel catre toate partile implicate sa dea dovada de…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Legea antipropaganda, aprobata de Parlament in decembrie 2017, insa respinsa de Igor Dodon de doua ori, ar fi "un act deschis de discriminare a mass-mediei ruse" și "un atac anti-rus din partea majoritații parlamentare din Moldova", a declarat Alexander Lukashevich, reprezentatul permanent al Federației…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme nucleare, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA în domeniul nuclear în care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de…

- Presedintele azer Ilham Aliev, in functie dupa ce i-a succedat tatalui sau in 2003, a fost nominalizat candidat al partidului la putere in alegerile prezidentiale din octombrie, a anuntat joi secretarul executiv al formatiunii, informeaza Reuters. Pana acum nu exista alti candidati.…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC, citat de news.ro. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat.

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), se arata intr-o analiza a Asociației Promo-LEX.

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Misiunea speciala de monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a anuntat, vineri, ca tensiunile au escaladat in regiunea ucraineana Donbas, fiind inregistrate 2.000 de cazuri de incalcare a acordului de incetare a focului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Zdob și Zdub se pregatesc pentru primul turneu peste Ocean. La 23 de ani de la inființare, basarabenii ce formeaza trupa care a cantat in limba romana pe mari scene din Rusia și Europa pleaca la inceputul anului in Canada și Statele Unite pentru o serie de concerte.

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…