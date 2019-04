OSCE: Alegerile prezidenţiale din Ucraina au fost libere şi paşnice Alegerile prezidentiale din Ucraina au fost libere si pasnice, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat in mod independent procesul de votare, transmite dpa.



Scrutinul a fost ''competitiv, bine organizat si s-a desfasurat cu respectarea libertatilor fundamentale'', a declarat coordonatorul special al OSCE, George Tsereteli, in fata jurnalistilor la Kiev.



''Ziua alegerilor a fost pasnica'', cu o prezenta la vot de peste 60%, a spus el.



Tsereteli a evidentiat ca in estul Ucrainei…

Sursa articol: agerpres.ro

