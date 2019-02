Sezonul premiilor atribuite de industria cinematografica de la Hollywood a ajuns la momentul culminant al celei de-a 91-a editii a premiilor Oscar, duminica, la Los Angeles, in cadrul unei gale fara o gazda anume, prima dupa 30 de ani, care promite insa ceea ce reusesc mereu filmele bune: sa ne faca sa uitam de griji si probleme si sa ne descretim fruntile in fata a tot ceea ce are mai bun in acest moment cinematografia.



Cei mai importanta actori, regizori si producatori de la Hollywood pasesc duminica seara pe covorul rosu amplasat inca de miercuri la intrarea in celebrul cinematograf…