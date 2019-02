Stiri pe aceeasi tema

- Hollywood a desfasurat miercuri, la propriu, covorul rosu in timpul pregatirilor pentru parada starurilor, a regizorilor si a cinefililor care vor participa, duminica, la gala de decernare a premiilor Oscar, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Zeci de echipe de filmare si fotografi au surprins…

- Michelle Obama a avut o aparitie surpriza pe scena galei Grammy Awards, duminica seara, la Los Angeles, unde fosta prima doamna a Statelor Unite a laudat meritele pe care muzica le are in promovarea diversitatii, un subiect inca "fierbinte" in Statele Unite si in cadrul industriei muzicale, informeaza…

- Academia de Arte si Stiinte Cinematografice de la la Hollywood si postul de televiziune ABC au confirmat ca cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar se va desfasura in lipsa unui maestru de ceremonii, ceea ce nu s-a mai intamplat de 30 de ani, relateaza miercuri EFE. Confirmarea a fost facut…

- Printre palmieri, taverne si barci de pescuit, intr-un paradis mai tulbure decat pare la prima vedere, se regasesc Matthew McConaughey si Anne Hathaway care, intr-un interviu acordat EFE, dezvaluie cateva detalii ale noului lor thriller, ‘Serenity’, relateaza Agerpres. Castigatoarea unui Oscar pentru…

- Gala de decernare a premiilor Oscar, cea mai urmarita ceremonie organizata la Hollywood, ar trebui sa se deruleze fara prezentator principal pentru prima data in ultimii 30 de ani, dupa retragerea actorului Kevin Hart in urma unor polemici generate de cateva mesaje mai vechi ale sale, publicate pe…

