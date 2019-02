OSCAR2019 - Marile dueluri ale galei: "Green Book"-"Roma", Rami Malek-Christian Bale, Olivia Colman-Glenn Close

Filmele "Green Book" si "Roma", actorii Rami Malek si Christian Bale si actritele Olivia Colman si Glenn Close, care au castigat deja mai multe trofee in sezonul premiilor cinematografice 2018-2019, sunt protagonistii celor mai importante "dueluri" asteptate la cea de-a 91-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles.



O lipsa de consens fara precedent inregistrata in acest an in randul asociatiilor de la Hollywood care reprezinta interesele actorilor, regizorilor, scenaristilor si producatorilor i-a bulversat pe…