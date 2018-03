Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - are loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Hollywood-ul se pregateste pentru o noua gala Oscar, cu lungmetrajele "The Shape of Water" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" favorite la marile premii, intr-o ceremonie care va fi insa si marcata de scandalul Harvey Weinstein.

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – ce face superba Halle Berry ca sa arate de 32 de ani, cand, de fapt, are 52! Pentru frumoasa actrița de culoare, care și-a trecut și un Oscar la palmares, timpul pare sa se fi oprit in loc. Nici cel mai mare cârcotaș nu are cum sa îi dea vârsta…

- Este memorabil momentul de la Oscar 2017 cand Warren Beatty și Faye Dunaway, invitați sa prezinte premiul pentru Cel mai bun film, au anunțat in mod eronat pelicula caștigatoare ca fiind „La La Land”, deși caștigatorul de drept era „Moonlight”. Pe scena de la Oscar 2017. Dupa dezastrul de la Oscar de…

- Pregatiri in toi pentru cea de-a 90-a editie a premilor Oscar, care premiaza an de an excelenta in cinematogrfie. Vedeta fiecarei gale este, fara indoiala, statueta Oscar, ravnita atat de nume mari de la Hollywood, cat si de debutanti, care abia incep sa simte gustul

- Aflata intr-un turneu de promovare a celui mai recent film al sau, actrita americana Jennifer Lawrence si-a marturisit admiratia fata de noua revelatie de la Hollywood, actorul nominalizat la Oscar, Timothee Chalamet, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Jennifer Lawrence este din nou libera…

- E oficial, dupa mai bine de 30 de ani in industria filmului, Daniel Day-Lewis, castigator a trei premii Oscar, a decis sa incheie acest capitol din viata sa si sa paraseasca Hollywood-ul. Reprezentantii actorului au anuntat ca ultimul film al actorului este “Firul Fantoma”– regia lui Paul Thomas Anderson.…

- Initial, antrenorul Viitorului a atacat regula injumatatirii punctelor, in privinta careia nu este de acord, ca mai apoi, la conferinta de presa, sa-si aminteasca de modul in care fiul sau a fost tratat in Italia. Ianis Hagi a invatat sa se bucure de fotbal din nou la Viitorul, odata cu…

- Jennifer Lawrence, detinatoarea unui premiu Oscar si una dintre cele mai bine platite actrite de la Hollywood, a anuntat ca renunta pentru un an la platourile de filmare pentru a convinge mai multi tineri ''sa se implice in viata politica'', scrie luni site-ul BBC. Actrita face parte…

- Ellen DeGeneres si-a serbat ziua de nastere. Iata ce mari vedete au venit la party! Ellen DeGeneres, probabil cea mai faimoasa prezentatoare TV a momentului, a implinit 60 de ani la sfarsitul lunii ianuarie si a organizat in weekend o petrecere la care au participat nume cunoscute de la Hollywood. Printre…

- Eric Roberts a avut ca actor o cariera prolifica, jucând în 487 de proiecte cinematografice si de televiziune, dar nu a atins niciodata faima de care s-a bucurat sora lui mai mica, actrita Julia Roberts, relateaza editia online a cotidianului spaniol ABC. Saptamâna aceasta, el a acordat…

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 27 aprilie si 3 mai, la Cinema PRO si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie NEWS.RO . Citeste si: UDMR,…

- Celebritațile au multe talente ascunse. De la imitarea de voci pana la abilitați sportive, starurile de la Hollywood au mereu cate un as in maneca pentru a-și surprinde fanii. Nici Nicole Kidman nu e mai prejos, actrița laudandu-se cu abilitatea de a… manca lucruri scarboase. Nicole Kidman poate… manca…

- Ceea ce s-a dorit a fi o ședința foto glam pentru ediția de Oscar a revistei Vanity Fair a avut parte de reclama pe jumatate rușinoasa, din cauza faptului ca Oprah Winfrey și Reese Witherspoon, doua dintre vedetele din fotografia de coperta, au expus doua greșeli de Photoshop. Ei bine, se pare ca in…

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Regizorul american Lewis Melistone s-a nascut la Chișinau in 1895. Familia lui emigreaza in 1912 in SUA. In 1919 Melistone obține cetațenia Statelor Unite ale Americii. Dupa o perioada de peregrinari ajunge sa lucreze la Hollywood. Este laureat a doua premii Oscar pentru filmele: „Doi cavaleri arabi"…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water" este pe primul loc în topul nominalizErilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, informeazE AFP xi Reuters. Ceremonia de nominalizare la premiile…

- In curand va implini 65 de ani, dar varsta este doar un numar pentru el. Celebrul Pierce Brosnan este mai cool cu fiecare an care trece și continua sa fie un sex-simbol masculin la Hollywood. Pierce este un personaj cool la 64 de ani. Dintotdeauna a avut imaginea de barbat cuceritor, cu o atitudine…

- Robert de Niro este unul dintre cei mai faimosi actori, regizori si producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este si printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani.

- Este unul dintre cei mai faimoși actori, regizori și producatori de la Hollywood, fiind rasplatit cu doua statuete Oscar. La cei 74 de ani, Robert De Niro este și printre cei mai activi actori din Cetatea Filmului. Insa, cele mai recente fotografii cu actorul i-a ingrijorat pe fani. Robert de Niro (74),…

- Eddie Redmayne, actor laureat cu Oscar, a declarat duminica, referitor la campania pentru egalitate de gen de la Hollywood, ca era ''asteptata de mult timp'' si ca este nevoie de ''mai multa schimbare'', informeaza Reuters. Declaratiile au fost facute cu ocazia premierei mondiale a celui mai recent…

- Eddie Redmayne, actor laureat cu Oscar, a declarat duminica, referitor la campania pentru egalitate de gen de la Hollywood, ca era ''asteptata de mult timp'' si ca este nevoie de ''mai multa schimbare'', informeaza Reuters. Declaratiile au fost facute cu…

- Meryl Streep a fost din nou in centrul atenției marți seara, atunci cand și-a lua in primire premiul pentru cea mai buna actrița la Gala National Board Of Review Awards din New York. Suprirnzator nu a fost faptul ca actrița, de 3 ori caștigatoare a premiului Oscar, a urcat inca o data pe scena, in aplauzele…

- Daca pe covorul roșu al Globurilor de Aur toate vedetele au apariții fara cusur, atent gandite, la after party-uri atmosfera se destinde. Starurile renunța la inhibiții, schimba outfiturile pretențioase cu unele mai lejere și dau frau trairilor. Cam așa s-ar putea descrie și intalnirea dintre modelul…

- Cum a aparut Nadia Comaneci la petrecerea Golden Globes 2018 Prin prisma succesului sau fulminant in domeniul gimnasticii, Nadia Comaneci este personalitatea din Romania pe care o cunoaste mai tot Hollywood-ul. Nu e de mirare astfel ca este invitata, in fiecare an, sa participa la marile ceremonii de…

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Unele vedete s-au bucurat pentru prima data de „pachetele“ livrate de aceasta. Altele au jucat la dublu, ba chiar la triplu… Beyonce & Jay-Z Nou-veniti: Rumi și Sir Vedeta de culoare este one hot mama. Asta pentru ca, pe 13 iunie, aceasta a dus pe lume o pereche adorabila de gemeni, Rumi și Sir. Daca…

- Angelina Jolie si Brad Pitt, care au fost impreuna 12 ani si au reprezentat cel mai glorios cuplu al Hollywood-ului, s-au despartit in septembrie 2016. Actrita a cerut divortul „pentru binele familiei“, solicitand si custodia celor sase copii.

- Cine spunea ca firele albe de par trebuie vopsite și ascunse imediat? Exista staruri in Cetatea Filmului – de o anumita etate, intr-adevar – care se mandresc cu șuvițele lor grizonante! Și au și de ce! Jamie Lee Curtis A inceput sa albeasca cand inca avea 30 și ceva de ani și in momentul in care a implinit…

- Dupa ani in care și-au oferit iubirea de ochii curioși ai lumii, Jamie Foxx și Katie Holmes apar impreuna, bucurandu-se de evenimentele importante din viața lor. Zilele trecute, actorul și-a sarbatorit cea de-a 50-a aniversare, motiv pentru care iubita sa i-a stat alaturi! Sunt impreuna de mai mulți…

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…