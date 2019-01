Stiri pe aceeasi tema

- "Roma", un lungmetraj turnat in alb negru, o drama in limba spaniola despre maturizare, si "The Favourite", o comedie despre viata la curtea unei regine din Marea Britanie, au dominat nominalizarile pentru cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar, anuntate marti, si vor concura fiecare la 10 categorii,…

- Filmele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, si "Roma", de Alfonso Cuaron, au primit cate zece nominalizari la cea de-a 91-a editie a galei Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles.

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost nominalizati: Christian Bale („Vice"), Bradley Cooper („A Star is Born"), Willem Dafoe („At Eternity s Gate"), Rami Malek („Bohemian Rhapsody") si Viggo Mortensen („Green Book"). In 2018, trofeul Oscar la aceasta categorie a fost obtinut de…

- Lungmetrajele "Roma", de Alfonso Cuaron, si "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, sunt marile castigatoare la editia 2019 a galei London Critics' Circle Film Awards. Gala a avut loc duminica seara, in capitala Marii Britanii.

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman in rol principal, a obtinut duminica patru trofee din partea London Critics' Circle, care a desemnat „Roma” al lui Alfonso Cuaron cel mai bun film, scrie news.ro.Pentru rolul din comedia lui Lanthimos - care a primit cele…

- Lungmetrajul "Roma", de Alfonso Cuaron, si serialele "The Americans" (FX) si "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon) au fost marii castigatori la gala Critics' Choice Awards, aflata la a 24-a editie si care a avut loc duminica seara, in orașul american Santa Monica, potrivit The Hollywood Reporter,…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

- Filmul "The Favourite", regizat de Yorgos Lanthimos, si in care joaca Olivia Colman, Rachel Weisz si Emma Stone, conduce lista nominalizarilor la British Independent Film Awards (BIFA), potrivit The Guardian, scrie news.ro.Filmul, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Venetia in…