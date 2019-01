Oscar 2019, nominalizări. Ce a apărut în mediul online Glenn Close, nominalizata la categoria ''cea mai buna actrita'' pentru ''The Wife'': "Tot ce a avut legatura cu acest film a fost o adevarata bucurie. Bjorn Runge este un regizor minunat! Jonathan Pryce este un partener plin de inspiratie. Sunt foarte mandra ca joc intr-un mic film care a rezonat cu atat de multi oameni. Sunt extrem de mandra ca am creat acest personaj impreuna cu iubita mea fiica, Annie. Sunt atat de recunoscatoare!' Yalitza Aparicio, nominalizata la categoria ''cea mai buna actrita'' pentru ''Roma'': ''De la primul telefon primit pentru a participa la casting, la aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

