Stiri pe aceeasi tema

- Explozie de culoare, așa s-ar putea descrie defilarea de ținute pe covorul roșu la cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar, care s-a desfașurat azi-noapte, la Los Angeles. Fetele de aur ale Hollywood-ului au stralucit la propriu in ținute spectaculoase. Culori vii, rochii indraznețe și decolteuri – vedetele…

- Red Carpet Oscar 2018. Ce rochii au purtat vedetele Ceremonia cu numarul 90 a decernarii premiilor Oscar a debutat cu traditionala ceremonie Red Carpet, unde actrite cunoscute de la Hollywood si-au facut aparitia purtand creatii vestimentare ale marilor case de moda. Rochii fine, cu drapaje, rochii…

- Intr-un decor de-a dreptul stralucitor, a 90-a ediție a premiilor Oscar a avut loc noaptea trecuta la Dolby Theatre din Los Angeles. In monologul de la inceputul galei, gazda Jimmy Kimmel a facut referire la magistrala gafa de anul trecut cand organizatorii au anunțat greșit filmul caștigator. Un alt…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- OSCAR. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Cea de-a 90-a ediție a Galei Premiilor OSCAR 2018 a avut loc la Dolby Theatre, din Los Angeles. Cel mai bun film al anului a fost desemnat „The Shape of Water”. Lista premianților: 1. Cel mai bun film – The Shape of Water 2. Cea mai buna actrița intr-un rol principal – Frances McDormand 3. […]

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Frances McDormand a primit premiul Oscar pentru cea mai buna actrita, pentru interpretarea din "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Gary Oldman a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Darkest Hour", la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Guillermo del Toro a primit premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru lungmetrajul "The Shape of Water", la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- "Una Mujer Fantastica/ A fantastic woman", de Sebastian Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj strain, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - are loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- Cea de a 90-a editie a galei premiilor Academiei americane de film a inceput duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles, relateaza AFP. Prezentatorul Jimmy Kimmel a glumit in discursul din deschiderea ceremoniei ca a primit garantii din partea PricewaterhouseCoopers ca in aceasta editie a galei…

- Cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar a strans toata crema Hollywood-ului pe covorul roșu de la Dolby Theatre. Vedetele s-au intrecut in ținute care mai de care mai spectaculoase pentru cea mai spectaculoasa noapte din lumea cinematografiei. LIVE TEXT / Caștigatorii Premiilor Oscar 2018 vor fi anunțați…

- Cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului defileaza deja pe covorul rosu si vor fi…

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Filmul "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. A 90-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica seara, incepand de la ora 1.30 (ora Romaniei), la Dolby Theatre din…

- Istoria galei Oscar, a carei a 90-a editie va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, este caracterizata de multe detalii notabile si insolite. Iar anul acesta au fost marcate si mai multe premiere.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Scena folosita la gala Oscar de duminica seara, de la Dolby Theatre din Los Angeles, a fost decorata cu 45 de milioane de cristale Swarovski si va reflecta mai multe ere ale cinematografiei, avand in vedere ca prestigioasa ceremonie organizata de Academia de film americana se afla la a 90-a editie.

- Jennifer Lawrence este actrita care a purtat cea mai scumpa rochie pe covorul rosu in istoria galelor Oscar, o tinuta creata de casa Christian Dior care a costat 4 milioane de dolari. Rochia fara bretele, in nuante de roz foarte deschis si alb, a fost purtata de J-Law la gala Oscar 2013. In drum spre…

- Jennifer Lawrence este actrita care a purtat cea mai scumpa rochie pe covorul rosu in istoria galelor Oscar, o tinuta creata de casa Christian Dior care a costat 4 milioane de dolari, potrivit Star Insider.

- Jennifer Lawrence este actrita care a purtat cea mai scumpa rochie pe covorul rosu in istoria galelor Oscar, o tinuta creata de casa Christian Dior care a costat 4 milioane de dolari, potrivit Star Insider.

- Castigatoare a unui Premiu Oscar, Jennifer Lawrence a fost din nou in centrul atentiei datorita tinutei pe care a ales sa o poarte in cadrul unui eveniment de promovare a noului sau film, "Red Sparrow".

- Unul dintre cei mai importanti creatori de masti populare din Romania, Paul Buta, a ”colorat” si in acest an Carnavalul de la Venetia. Mastile si costumele facute de Paul Buta atrag atentia deoarece infatiseaza personaje comice...

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a mers azi la Sala Polivalenta din Cluj, acolo unde fetele din echipa de Fed Cup a Romaniei se antrenau pentru intalnirea cu Canada din weekend. "Bursucul" le-a facut o vizita in aceasta dupa amiaza fetelor, le-a urmarit și s-a fotografiat apoi alaturi de ele nu inainte…

- Aceasta este clasa 2018 a nominalizaților la premiile Oscar. Ieri, mare parte dintre actorii care au primit cate o nominalizare pentru un trofeu, in cadrul ediției care va avea loc pe 4 martie, s-au strans pentru poza de grup și un banchet, organizate la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Printre…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Pentru al treilea an la rand ieri seara a avut loc Gala Trofeelor Alexandrion. Distincțiile și recompensele financiare oferite in cadrul evenimentului au fost dedicate sportivilor care au obținut performanțe deosebite in 2017. Au fost oferite 10 trofee in prezența a peste 300 de invitați.Caștigatorii…

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- Pe covorul rosu sau in timpul liber, marile vedete internationale nu renunta la accesorii, in special la bijuterii. Opulenta si nonsalanta cu care le afiseaza transforma total un look demn de o vedeta internationala. Pe covorul rosu, la decernarea premiilor Oscar sau a Globurilor de Aur, dupa nelipsita…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar, precum Jennifer Lawrence, Tom…

- A 75-a editie a galei Globurilor de Aur a fost organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- Anul acesta, pentru Gala Elle Style Awards 2017, organizatorii au decis asupra unui dress code atipic și anume, le-a sugerat invitaților sa se exprime intr-un mod artistic. Artsy, dupa cum sugereaza și numele, invoca creativitatea unei persoane. Mai pe ințelesul tuturor, cei care au venit in aceasta…