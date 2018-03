Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” este marele favorit al caselor de pariuri pentru a castiga premiul Oscar la categoria ”cel mai bun film”. Aceasta pelicula regizata de Martin McDonagh este urmata in clasamentul favoritilor de drama fantastica ”The Shape of Water” si de satira…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Academia de film americana (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizatoarea galei, se afla si sub presiunea de a nu reproduce gafa istorica de anul trecut: in mod eronat, lungmetrajul "La La Land", de Damien Chazelle, a fost anuntat drept castigatorul premiului Oscar pentru cel mai bun…

- Filmul "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Anul trecut, premiul Cesar pentru cel mai bun film i-a revenit productiei "Elle", de Paul...

- Acesta este cel de-al 24-lea an in care meniul de la banchetul Oscar, la care sunt asteptati aproximativ 1.500 de invitati, este creat de Wolfgang Puck, chef de origine austriaca, in varsta de 68 de ani. Invitatii vor fi tratati cu peste 50 de preparate, inclusiv mini-antreuri precum ravioli…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a incalcat una dintre regulile de aur ale Casei Regale, conform presei britanice.Kate a participat la decernarea Premiilor BAFTA, unde a aparut intr-o rochie vaporoasa. Se știe ca Regina Elisabeta nu este adepta rochiilor negre și de aceea familia regala evita pe…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a castigat cinci trofee la gala BAFTA, duminica seara, la Londra, dupa ce s-a impus inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun scenariu original" si "cea mai buna actrita in rol principal". Prezentam mai jos lista completa a trofeelor…

- Londra, 18 feb /Agerpres/ - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice, regizata de Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 71-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Lista nominalizarilor la Premiile Grammy 2018 Daca Oscarurile sunt cele mai importante premii din industria cinematografica, in ceea ce priveste recunoasterea meritelor artistilor din muzica, Premiile Grammy reprezinta cele mai importante si apreciate trofee. Castigatorii Grammy 2017. Lista completa.…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA) a inclus joi o femeie, un mexican xi o persoanE de culoare pe lista nominalizErilor din 2018 care favorizeazE regizorii tineri xi debutanti, în detrimentul unor cineaxti consacrati precum Steven Spielberg, informeazE Reuters.…

- Ca-n fiecare an, asociația criticilor de film, alcatuita din reprezentantii a peste 200 de posturi de televiziune, radio si site-uri din Statele Unite si Canada, a oferit premii celor mai bune filme și celor mai buni actori. In ultimii 15 ani, gala Critics’ Choice Movie Awards a insemnat un indicator…

- Iata ca au fost facute publice și nominalizari la BAFTA din 2018 și, fara sa ne surprinda, filmul „The Shape of Water“ este printre favoritele la ravnitele premii, cu nici mai mult, nici mai puțin de 11 nominalizari la cele mai populare categorii. De altfel, filmul regizat de Guillermo del Toro și…

- Prezentam mai jos lista castigatorilor celei de-a 75-a editii a galei Globurilor de Aur, organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Drama "Three Billboards Outside Ebbing,…

- Guillermo del Toro a primit duminica seara, in cadrul celei de a 75-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul "The Shape of Water", informeaza AFP.Regizorul a concurat la aceasta categorie importanta cu nume mari precum Martin McDonagh ("Three Billboards…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Nici nu se termina bine anul ca incepe asa-numitul "sezon al Oscarurilor". Veti spune ca faimoasele premii sunt abia in martie. Corect, dar pana atunci avem cateva gale foarte importante, care intotdeauna ne dau indicii despre favoriti.

- Filmul "The Shape of Water" domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018, cu nu mai putin de sapte nominalizari, urmate de "The Post" si "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", cu cate sase. Miniserialul de televiziune "Big Little Lies" a obtinut de asemenea cele mai multe nominalizari…

- Filmul "Shape of Water", regizat de Guillermo del Toro, domina nominalizarile la ediția din 2018 a Globurilor de Aur, cu nu mai puțin de șapte nominalizari, relateaza AFP. La categoria cel mai bun film de drama au fost nominalizate filmele "Call Me By Your Name",…