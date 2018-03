Stiri pe aceeasi tema

- In urma atacului de la liceul din Florida care a avut loc luna trecuta si in care au murit 17 persoane, mii de tineri s-au adresat organizatiei Everytown for Gun Safety, pentru a lupta in favoarea aplicarii unor legi mai stricte in privinta armelor. Insignele ar putea avea inscris mesajul „#NeverAgain",…

- Celebritatile vor purta insigne impotriva violentelor cu arme de foc duminica, la gala premiilor Oscar, aceste accesorii urmand sa le fie distribuite vedetelor de grupul Everytown for Gun Safety al miliardarului Michael Bloomberg, potrivit unor surse ale publicatiei The Hollywood Reporter. In urma…

- Premiile Oscar 2018. Stiliștii cred ca ceremonia Premiilor Oscar vor aduce o explozie de covorul roșu. Specialiștii pariaza pe ținute cu totul diferite fața de cele purtate de celebritați la Globurile de Aur. Atunci, cele mai multe staruri au optat pentru culoarea negru, in semn de protest fața de modul…

- Crescatorii de animale care solicita subvenții de la APIA au cel mai mult de așteptat dupa acordarea acestora. Procesul este anevoios, iar de multe ori, subvențiile nu sunt acordate integral din cauza lipsei crotalului. Unii fermieri au fost incurajați sa depuna contestații, de vina fiind... birocrația.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu stie daca Decizia CCR privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica, afirmand ca inca nu are acces la tot dosarul sau.„Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul,…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Catalin Cazacu are un fiu dupa care este absolut topit. Andrei este marea slabiciune a faimosului campion la motociclism. Cei de-acasa urmaresc cu sufletul la gura fiecar ediție a competiției Exatlon, dar micuțul Andrei sta cu ochii lipiți de televizor și iși incurajeaza tatal ca și cum s-ar afla și…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omlogul sau american Donald Trump, privind construirea unui zid la granita SUA cu Mexic, relateaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.Presedintele mexican planuia…

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- Clubul CSA Steaua Bucuresti a marcat, intr-o postare pe site-ul gruparii, implinirea a 31 de ani de la momentul castigarii Supercupei Europei la fotbal de catre formatia ros-albastra. ''Pe 24 februarie 2018 se implinesc 31 de ani de cand o echipa romaneasca de fotbal cucerea un ultim trofeu…

- Presedintele PNL Galati, senatorul George Stanga, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu i se pare normal ca "atacurile" asupra justitiei pe care le efectueaza Coalitia PSD-ALDE sa fie girate de Parlament. Intrebat ce asteptari are in legatura cu raportul pe care il va prezenta…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen."Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Incidentul armat ce a avut loc miercuri la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, a fost ultimul intr-o serie lunga de astfel de incidente desfasurate in mai multe institutii de invatamant americane in primele doua luni ale lui 2018, potrivit Time. In timp ce multe dintre…

- 'Este cel de-al 291-lea atac intr-o scoala de la inceputul anului 2013', a reactionat Shannon Watts, fondatoarea 'Moms Demand Action For Gun Sense In America', o organizatie care lupta impotriva proliferarii armelor de foc. Scolile americane devin din ce in ce mai putin sanctuare crutate de…

- Bogdan Pandelica, președintele ANPC, va fi schimbat din funcție. Decizia este una politica și a fost luata in ședința PSD de miercuri 14 februarie. Informația ne-a fost confirmata de catre deputatul Catalin Radulescu: ”Bogdan Pandelica va fi schimbat, nu a facut ce trebuie. Postul sau a fost vacantat.…

- Mai sunt doar cateva momente pana la marea premiera a celui mai așteptat reality show al primaverii, Asia Express, care va debuta pe Antena 1 luni, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este...

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Ambasadorul Mihnea Motoc, consilier al presedintelui Comisiei Europene, a precizat, vineri, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca europenii sunt ingrijorati in ceea ce priveste amenintarile de securitate, atat cele neconventionale, cat si cele conventionale. „Din ansamblul preocuparilor,…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. O propunere"Noi discutam in cadru statutar, in interiorul…

- Hyundai Motor a dezvaluit primele imagini oficiale si primele informatii mai detaliate despre noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Marea noutate este ca automobilul are un design absolut nou la exterior, insa interiorul a fost facut, dupa cum era de asteptat, in stilul ultimelor modele din gama (am fi…

- Mihai Tudose, un politician rudimentar, cu un limbaj, de multe ori, deplasat gasise sa se lupte cu Familia Regala pentru a-i atrage pe comuniști. Daca il interesa altceva in afara de propriul interes, nu il lasa pe Shinzo Ab, premierul Japoniei, cu ochii in soare cand a venit in țara noastra.…

- ”As remarca aici o provocare suplimentara careia trebuie sa-i facem fata pe termen mediu, si ma refer aici la faptul ca Uniunea Europeana va traversa o perioada de ample transformari, unele determinate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Aceste transformari se vor reflecta in mod sigur…

- Marea noastra jucatoare de tenis Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o pe nemțoaica Angelique Kerber, 6-3, 4-6, 9-7, la capatul uneui meci incredibil, dramatic, colosal. ”Tremur, sunt foarte emoționata” a spus Simona, dupa ce, trecand și ea și adversara ei pe langa cate doua mingi de meci, a reușit…

- Phil Neville, fundașul lui Everton la 1-5 cu Dinamo, in 2005, a fost confirmat ca selecționer al reprezentativei feminine a Angliei. Dar fanii i-au descoperit pe Twitter mai multe comentarii deplasate la adresa femeilor. Trecutul ii da batai de cap fostului internațional englez Phil Neville. Abia ce…

- Amanunte incendiare sunt scoase la iveala! Una dintre cele mai importante televiziuni din Romania ar fi in spatele mobilizarii mișcarii #Rezist. Cunoscutul post de televiziune ar face acest lucru prin intermediul uneia dintre vedetele sale. Cancan.ro susține ca PRO TV s-ar afla in spatele mobilizarii…

- Dintre cei aproape 1.000 de participanti la acest sondaj anual privind riscurile la nivel global, 93% au spus ca frictiunile politice sau economice intre marile puteri se vor inrautati. Aproape 80% considera ca riscurile legate de razboaie care sa implice mari puteri sunt mai ridicate in acest an…

- Secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, precizeaza ca ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru si ca noua propunere de prim-ministru va fi luata in coalitia PSD-ALDE. Chitoiu declara ca decizia cu privire la noua nominalizare „trebuie sa fie luata in urma unei analize…

- Peste doua milioane de utilizatori de internet au fost afectati, in 2017, de atacurile cibernetice de software prin care se urmareste obtinerea de criptomonede, reiese dintr-o analiza realizata de producatorul global de solutii de securitate, Kaspersky Lab.

- Dupa cazul polițistului pedofil Eugen Stan , Razvan are o mare dilema. ”Ești in mașina, ai doi copii pe bancheta din spate și te oprește Poliția Rutiera. Ce faci? Oprești sau mergi mai departe?”, se intreaba amuzat prezentatorul tv.

- Cea mai consumata bautura din lume, dupa apa, ceaiul implica o serie de tehnici de preparat si de servit, în functie de tara si de regiune. În unele locuri ale lumii, o ceasca de ceai este însotita de un adevarat ritual. Cu zahar ori lamâie, cu lapte sau fara,…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) este foarte aproape de Sparta Praga. Presa din Belgia noteaza ca Anderlecht e aproape sa accepte oferta cehilor, cifrata in jurul sumei de 3-4 milioane de euro.In ultima perioada s-a vorbit intens despre posibilitatea ca Stanciu sa o paraseasca pe Anderlecht in iarna. Au…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…

- Autoritatile din orasul New York vor proteja obiectivele turistice si locurile cele mai populare de atacuri teroriste cu vehicule prin instalarea a 1.500 de stalpi de securitate permanenti, a anuntat marti primarul metropolei americane, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Din luna mai a anului 2017, brașoveanul Florin Florea a devenit președintele Federației Romane de Atletism (FRA). Dupa mai bine de 6 luni de la investire, perioada in care atleții romani au trecut printr-o serie de competiții internaționale de anvergura (printre care „Mondialele” de seniori in aer liber,…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Marian Godina, polițistul devenit cunoscut in mediul virtual pentru poveștile sale cu talc din campul muncii, i-a scris și el lui Moș Craciun. „Așa ca, Moș Craciun, cu speranța ca nu vei reveni la Moș Gerila, te rog sa ii faci pe romani mult mai greu de prostit”, este marea rugaminte a polițistului…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...

- De cand a devenit mamica, Ilinca Vandici și-a intarit și mai tare valorile despre viața și incearca sa faca tot posibilul ca fiul ei sa fie un copil echilibrat, care sa știe sa aprecieze ceea ce are in jur. Ilinca Vandici nu vrea un copil rasfațat. Ilinca Vandici, la Gala Elle Style Awards 2017 Ca orice…

- Mai multi comercianti de suveniruri care isi desfasoara activitatea in targul de langa Manastirea Prislop au primit notificari de la o casa de avocatura, in numele unei firme din Marea...

- Patriarhia Romana a luat o serie de decizii istorice cu privire la cateva momente din timpul funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei. Astfel, pentru prima data, toate clopotele lacașurilor de cult ortodox vor bate in 3 momente diferite, in doua zile diferite. In plus, Patriarhiei i-a fost impusa…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania se apropie de finalul celui de-al patrulea sezon. Duminica aceasta, pe 10 decembrie, la marea finala, de la ora 20.00, romanii vor afla cine este...

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Castilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morti si cel putin 53 de raniti", a anuntat vineri, intr-o declaratie, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP. In acelasi atac, "cinci membri ai fortelor armatei din R.D. Congo…

- Dupa moartea lui Catalin Chelu, cele 5 femei cu care a avut relatii de-a lungul vietii, dar si mama afaceristului au deschis mai multe procese pentru a primi cate o parte din avere. Dupa ce concubinele acestuia facusera front comun contra mamei, ele au devenit dusmance, iar acum si-au intentat procese…

- O scrisoare catre Moș Craciun a unui baietel a devenit virala pe internet: „Nu știi problemele pe care le-am avut in viața. La revedere” Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este…

- Politistul Dan Georgescu evidentiaza neregulile din sistem si denunta clasa politica pentru lipsa de masuri care sa-i ajute si sa-i protejeze pe politisti. „Sunt frustrat pentru ca profesia mea este luata in deradere si nu i se acorda atentia meritata“, scrie barbatul.