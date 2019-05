Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a trait momente de groaza sambata dis de dimineata, in jurul orei 4, cand s-a trezit cu o masina in garsoniera ei si cu un perete complet distrus, scrie observator.tv. In varsta de 35 de ani, Nicoleta se mutase de o luna in garsoniera de la parterul unui bloc din Roeselare. Citeste…

- Pilotul Titi Aur, multiplu campion național la raliuri, a declarat vineri, dupa accidentul suferit in competiția Raliul Argeșului, ca el și copilotul se simt bine și ca asemenea accidente fac parte din „jocul nostru nebun și frumos”.„Copilotul nu are nimic, e bine, a acuzat o durere la coloana…

- Solista de muzica populara Claudia Ghițulescu este una dintre solistele fermecatoare care nu-și tradeaza varsta și e mereu prezenta la evenimente muzicale. Claudia Ghițulescu este mereu infloritoare și arata bine, iar noua ne-a povestit care e rețeta tinereții veșnice. „Nu am mai fost gripata de ani…

- In goana dupa bani, fiscul nu le-a dat prea multe explicatii, ci doar termen de plata, 30 iunie, dupa care urmeaza executarea silita. Cel mai rau este pentru romanii care au avut un venit de doar cativa lei, din dividende sau dobanzi bancare, de exemplu, pentru care trebuie sa achite acum, sute de lei.…

- Blocaj la Senat privind imunitatea lui Calin Popescu Tariceanu! Robert Cazanciuc a venit cu primele explicații dupa ce ședința comisiei juridice a Senatului a fost amanata, marți, din cauza absențelor de la PSD-ALDE.Un nou blocaj in Senat pe dosarul lui Tariceanu: senatorii juriști, paralizați…

- România a fost zguduita de un cutremur în aceasta dimineața, la ora 06:29. Seismul a avut loc în județul Buzau. Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la ora 06.29, în judetul Buzau, la adâncimea de 139 de kilometri,…

- Clipele de groaza nu au trecut pentru Andreea Balan, dupa ce in urma cu 3 saptamani a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Artista a ajuns de urgența in aceasta dimineața la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii. Andreea Balan trece, din nou, prin momente…

- Vezi care sunt primele semnele prin care cancerul se face simtit in organism. Durerea apare cand e prea tarziu Cancerul este una dintre cele mai crunte și nemiloase boli cu care oamenii se confrunta. Atunci cand suferi de cancer, organismul te avertizeaza printr-o intreaga lista de semne. Daca oamenii…