Osaka: Întrunirea la care se poate decide soarta războiului comercial dintre SUA și China Președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping sunt pregatiți pentru o întâlnire cu miza mare în Japonia, care ar putea salva negocierile comerciale sau ar putea arunca cele doua mari economii ale lumii într-un razboi comercial profund, anunța Reuters.

Litigiul a costat deja companiile din ambele țari miliarde de dolari, a distrus liniile de producție și de aprovizionare la nivel mondial și a redus piețele globale.

Trump a declarat vineri ca spera sa aiba o întâlnire productiva cu Xi, prima dintre cei doi lideri în ultimele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

