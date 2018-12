Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani si-a pierdut viata in urma unui grav accident rutier. Tanarul din Salistea de Sus a decedat la cateva ore dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Tragedia s-a produs ieri dimineata, in jurul orei 06.30, in orasul Salistea de Sus din Maramures.

- Toate cele sase persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale,dupa ce un sofer nu a acordat prioritate unei ambulante,patru victime fiint din ambulanta. Ana Maria Spiridon,purtator de cuvant in cadrul IPJ Iasi, a declarat pentru AGERPRES ca vinovat de producerea accidentului este un tanar de 27 de ani,care…

- O clipa de neatentie in trafic, indisciplina soferilor, dar si a celorlalti participanti la trafic precum si nerespectarea regulilor de circulatie sunt principalele cauze generatoare de evenimente rutiere atat in municipiul Targoviste, cat si la nivelul intregului judet Dambovita. Nu o spunem noi ci…

- De cele mai multe ori, o banalE durere de cap nu inseamnE nimic grav "i poate fi amelioratE cu ajutorul unui analgezic. De fapt, durerile de cap sunt considerate atat de banale incat, potrivit Organiza:iei Mondiale a SEnEtE:ii, sunt subestimate inclusiv de medici, ceea ce ingreuneazE diagnosticarea…

- Victimele unuia dintre cele mai grave accidente feroviare inregistrate in Romania, soldat cu 22 de morti si 72 de raniti, produs intre Blaj si Teius, au fost comemorate duminica, la implinirea a 50 de ani de la tragedie, in locul unde in dimineata zilei de 7 octombrie 1968 doua trenuri au intrat in…

- Doi tineri care incercau sa-și piarda urma de polițiști au fost implicați in accidente rutiere grave, unul intrand cu mașina intr-un cap de pod, iar celalalt intr-un magazin. In total, cinci tineri au ajuns la spital, din care trei cu leziuni grave. Ulterior, polițiștii aveau sa afle de ce nu au ...

- Primul dintre accidente a avut loc pe 30 septembrie, intre Galati Braila, pe DN22B, victima fiind un barbat de 62 de ani. Al doilea s-a petrecut luni, 1 octombrie, la Priponesti (pe E581), unde un biciclist a fost strivit de remorca unui autoturism. In fine, a treia tragedie a avut loc in seara zilei…