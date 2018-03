Stiri pe aceeasi tema

- Daca vremea capricioasa a facut ca editia din acest an a Ostermarkt sa se desfasoare intr-o configuratie restransa, Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" s-a gandit sa va aduca lumina, culoare si gusturi savuroase cu ocazia Sarbatorilor de Florii si Paste. Bunatati alimentare facute dupa retete si metode…

- Cotele apelor Dunarii urca zilnic cu circa cinci centimetri, iar in unele zone din municipiile Galați, Braila și Tulcea au depașit cota de inundație, falezele și porțiuni de șosea fiind sub ape. Mulți cetațeni spun insa ca nu e un fenomen cu care nu s-au mai intalnit, Dunarea avand, la cațiva ani o…

- VREMEA DE FLORII 2018. VREMEA DE PASTE 2018. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Florii 2018. Din pacate, vestile nu sunt prea bune. Traditia spune ca asa cum va fi vremea de Florii asa va fi si de Paste.

- Remorcherul maritim FARUL al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati s-a aflat astazi, 30 martie 2018, la prima proba pe Dunare, la Galati. Remorcherul urmeaza sa intre in dotarea AFDJ Galati in luna aprilie. "Remorcherul Farul nu am reusit sa-l receptionam in cursul anului 2017, dar…

- Cresterea nivelului Dunarii a dus la aparitia de infiltratii si grifoane în digurile de pe bratul Macinului si de pe sectorul Calmatui-Gropeni-Chiscani, a informat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila,

- Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie Dunarea a depasit la Galati cota de inundatie, lucru care s-a întâmplat ultima oara în 2014. Depasirea cotei nu pune deocamdata în pericol locuinte sau unitati de productie. Reporter Maria Mandita: "Dunarea…

- ANM a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Vremea se va incalzi, insa se va mentine ridicata probabilitatea pentru precipitatii, mai ales in jurul datelor de 29-31 martie, 1-4 aprilie.

- Prognoza pentru perioada urmatoare indica o crestere a nivelului Dunarii, la Galati, peste cota de inundatii, iar la Santierul Naval se amplaseaza saci cu nisip pentru protejarea halelor. Administratia Fluviala a restrictionat viteza de deplasare a navelor, pentru a nu produce valuri si a afecta…

- Dupa vremea deosebit de rece, temperaturile incep sa creasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie ser vor atinge maxime cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii.

- Primaria Municipiului Deva va invita, joi, 29 martie 2018, la deschiderea Targului de Florii si de Paste, in Piata Unirii din Deva. Evenimentul isi propune sa valorifice arta traditionala si sa readuca in atentia publicului produse si valori autentice romanesti. Targul de Florii si…

- Sarbatoarea de Paște se apropie cu pași repezi, iar pregatirile stau sa inceapa. Dupa ce, de Florii, gospodinele vor gati pește, intrucat e "dezlegare", cea de-a doua, dupa Buna Vestire.

- Mai putin de doua saptamani au ramas pana la sarbatorile pascale, astfel ca pregatirile in pensiunile din Clisura Dunarii sunt pe ultima suta de metri. Se face curatenie generala si se pune la punct meniul, din care nu vor lipsi bucatele traditionale, dar si pestele foarte solicitat de toti turistii…

- Un barbat plimbat pe capota unei mașini in Cluj a fost protagonistul unor scenele inspirate din filmele de acțiune. In urma unui conflict cu un alt șofer, omul a fost acroșat de o mașina și plimbat pe capota, chiar și pe contrasens. Scenele șocante au fost filmate, luni, de un barbat aflat in trafic.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 26 martie – 8 aprilie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor…

- Cum a aflat Mihai Petre ca va deveni tata pentru a doua oara. La 38 de ani, Elwira, soția acestuia este insarcinata in patru luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Cei doi au facut primele declarații in cadrul emisiunii Vorbește lumea. “Sunt in 4 luni, primlele au fost cu greturi,…

- Meteorologii au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, in intervalul 26 28 martie, vremea va fi rece, iar temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 8 grade, apoi vor creste treptat pana la 16 grade pe 31 martie, cand vremea…

- Tarom lanseaza oficial cursele Timisoara – Iasi si retur, incepand din 26 martie. Vor fi patru curse pe saptamana, iar pretul unui bilet incepe de la 20 de euro. Timisorenii vor zbura cu aeronave mici, de tip ATR Lansarea a avut loc duminica, in prezenta directorului general al companiei. „Tarom este…

- Frigul si zapada din ultimele saptamani au dat peste cap planurile agricultorilor galateni. Producatorii de castraveti din zona Matca spun ca prima recolta din acest an va aparea cu intarziere, probabil dupa Florii si Paste, iar rezutatele vor fi sub asteptari, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- Peste 2.900 de hectare de padure inundate de fluviul Dunarea Autoritatile din Giurgiu sunt în alerta, dupa ce Dunarea a inundat peste 2.900 hectare de padure. Nivelul fluviului este în crestere în sectiunea port Giurgiu, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a…

- Garda de Mediu din Galati a notificat agentii economici care isi desfasoara activitatea pe malul Dunarii sa indeparteze, in termen de o saptamana, tonele de gunoaie din zona lor de lucru, in caz contrar fiind pasibili de amenzi intre 50.000 si 100.000 lei, a declarat joi purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Tone de gunoi s-au adunat in apropierea malului Dunarii, la Galati, in mai multe zone, inclusiv la punctul de trecere cu bacul, fiind vorba despre peturi, ambalaje si crengi uscate provenite din amonte, conducerea Garzii de Mediu notificand toti operatorii sa stranga gunoiul din zona de responsabilitate,…

- Personalul gradinii zoologice din Galati spune ca ursii au iesit deja din hibernare, iar leii africani nu se sfiesc sa se plimbe prin zapada pufoasa, desi nu-i deloc arealul lor favorit. Alte animale, cum ar fi ratonii, prefera sa evite vremea rece dormind in culcusuri.

- Cinci persoane, printre care se numara si trei femei, a furat mai multe componente metalice ce constituie angrenajul folosit la transportarea, pe benzi, a minereului intre cheiul Dunarii si combinatul siderurgic.

- In anul Centenarului Marii Uniri, martie este luna Basarabiei. Au fost multe manifestari pana acum, iar cele mai multe evenimente au fost organizate de catre societatea civila. Unul din ele, care incepe maine, se numește Marșul Unirii și a fost inițiat de trei persoane: un secui și doi romani nevazatori.…

- SC Salpitflor Green Sa informeaza ca a inceput acțiunile pentru pregatirea sectoarelor in care vor fi comercializate produse specifice sarbatorilor de Paste. In piețele Ceair și Smardan se desfașoara activitați de salubrizare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare și reparații curente (zugravirea sectorului,…

- Mai multe trenuri au intarzieri sau au fost anulate, luni dimineața, din cauza condițiilor meteo. Au intarzieri de trenurile care pleaca din Gara de Nord spre Constanta, Craiova, Galați, Ploiești și retur. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fenomenului de chiciura de la nivelul firelor de contact,…

- S-a reluat circulatia cu bacul pe Dunare, intre Tulcea si Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata sambata, 17 martie, incepand cu ora 13,15. Circulatia fusese oprita vineri, 16 martie , din cauza desprinderii…

- Cei doi au stabilit ca fiica lor sa fie crestinata dupa Paste, iar nunta sa fie in toamna. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au inceput pregatirile pentru botezul micutei Bella Victoria Margot. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput cu pregatirile si trebuie sa ne ocupam, sa facem invitatii, e frumos.…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Astazi, in Duminica Infricosatoarei Judecati, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Casian, Arhiepiscopul…

- Marian Dima Luptatorul ploiestean de kickboxing Amansio Paraschiv si-a aflat adversarul pe care il va intalni in primul meci din 2018, programat pe 23 februarie, la Galati. In cadrul galei internationale “Battle of Danubius”, Amansio il va intalni pe italianul Yuri Gentile, un tanar luptator remarcat…

- Astazi, in Duminica Intoarcerii Fiului Risipitor,inaltii ierarhi din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte…

- Patru preoti din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, au fost hirotesiti duhovnici, de Chiriarhul Dunarii de Jos, Inaltpreasfintitul Parinte Casian. Dupa ce, in dupa-amiaza zilei de 25 ianuarie 2017, la Centrul Eparhial, patru preoti au sustinut si promovat examenul de duhovnicie, in dimineata zilei de 26…

- Aproape 1.500 de cetateni moldoveni domiciliați intr-o casa cu doar doua camere. Asta au depistat politistii din Galați in urma unei perchezitii la adresa unui barbat suspectat de fals in declaratii.

- Iubitori ai handbalului dar si oameni cu suflet mare au venit la Sala Sporturilor din Galati pentru a dona bani la un meci caritabil organizat de Clubul Sportiv. Totul pentru a ajuta o campioana nationala de handbal si o figura emblematica a sportului de la malul Dunarii. Oamenii au donat…

- Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai multe orase din tara, pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei in Parlament, precum si impotriva PSD, scrie Agerpres. Conform aceleiasi surse la Cluj Napoca au fost aproape 10.000 de manifestanti, iar la Timisoara, circa 5.000.La…

- "Cand e nevoie de identificarea unui huligan, Jandarmeria Romana cere sprijinul populației. Pe al lor il vor identifica oare?", a scris Marian Godina pe Facebook, unde a publicat și filmarea de mai jos. [citeste si] Circa 30.000 oameni au iesit in strada sambata seara in mai…

- "Nu am ieșit la protest pentru ca sunt ONG-ista, nu fac politica și indiferent de cine a fost la guvernare, eu mi-am obținut nevoile și drepturile pentru copiii mei, cu pumnul! Nu a existat niciun ministru care sa faca ceva pentru noi pentru ca ii pasa. Și nici nu va exista. Așa ca indiferent…

- Primarul orasului Sulina, Nicolae Radus, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca timp de peste 48 de ore cei aproape 4.000 de locuitori ai singurului oras din Delta au ramas fara energie, fara apa potabila si fara caldura. "De joi nu am mai avut energie, iar azi am primit doua grupuri electrogene,…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- Mobilizarea pentru protestul din 20 ianuarie de la București este în toi. Protestatarii se organizeaza în prezent pe Facebook și vor veni spre Capitala, cu mașinile, din toate colțurile țarii.

- Harul pictorului olandez Rembrandt a renascut pe malul Dunarii. Un artist dintr-un sat din judetul Galati este supranumit Rembrandt, dupa maestrul clar-obscurului, tocmai pentru maiestria cu care stapaneste aceasta tehnica aproape imposibila in zilele noastre. Laurentiu Popa picteaza din adolescenta…

- Aproximativ 8.000 de persoane au participat, pe faleza Dunarii din Galati, la slujba de Boboteaza, care a culminat cu aruncarea crucii din lemn in apele reci ale fluviului, aceasta fiind recuperata de un barbat care a spus ca a facut acest gest pentru a avea noroc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Novi Sad este unul din orașele care vor fi capitala culturala europeana in 2021, alaturi de Timișoara și orașul grecesc Elefsina (Eleusis), capitala provinciei Voivodina fiind primul oraș sarbesc care va deține acest titlu. Orașul de pe malurile Dunarii, in care se afla și vechea cetate Petrovaradin,…

- Povestea este intalnita des in „folclorul pescaresc”, insa, de cealalta parte, istoricii sunt de de parere ca totul ar fi de fapt amplificarea unei barfe de mahala de pe la inceputul secolului al XX-lea, inspirata din legenda mesterului Manole. Specialistii spun ca este imposibil ca zona de cheu de…

- Acum un secol, populatia evreiasca reprezenta 22% din numarul de locuitori, fiind motorul economic al urbei. In prezent, la Galati sunt mai putin de 200 de evrei, adica sub 0,06% din populatie. Cei mai multi sunt foarte batrani, asa ca, de fapt, comunitatea este pe cale de disparitie.