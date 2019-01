In fiecare an, pe 7 ianuarie, sarbatorim Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, zi in care il cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia.

Sfantul Prooroc Ioan Botezatorul este considerat ca fiind una dintre cele mai proeminente figuri ale creștinismului. Acest fapt se poate observa dat fiind faptul ca Sfantul Ioan Botezatorul este sarbatorit de catre credincioși și de catre Biserica de trei ori pe an. Spre exemplu, in calendarul ortodox acesta are mai multe zile de pomenire: 24 iunie, reprezentand…