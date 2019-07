Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu a anunțat, vineri, ca la DIICOT a fost declinat un dosar constituit ca urmare a dispariției primei fete și ca exista posibilitatea ca dosarul în care este cercetata moartea Alexandrei sa fie preluat de catre Direcție.

- Acuzat de mai multe voci ca nu a dat localizari exacte in cazul apelurilor efectuate la 112 de adolescenta care ulterior a fost ucisa la Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis un comunicat in care incearca sa explice ce au facut, secunda cu secunda, operatorii serviciului de…

- Alexandra Maceșeanu, adolescenta care a disparut de acasa miercuri, 24 iulie, putea fi salvata, daca Poliția intervenea la timp. Autoritațile au recunoscut, in urma cu puțin timp, ca ”au bajbiit”.

- Trei persoane au fost puse sub control judiciar de procurorii DIICOT intr-un dosar ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de minori. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, procurorii DIICOT Ploiesti si ofiterii de politie judiciara…

- Doua persoane au avut nevoie urgenta de intervenția medicilor dupa ce au fost ranite intr-un accident feroviar. Mașina in care se aflau a fost lovita de tren. „Au fost implicate trenul Regio 9478, in care se aflau trei pasageri si un autoturism in care se aflau doua persoane. Echipajele medicale…

- In cursul zilei de ieri, peste 10.000 de politisti au fost angrenați in 221 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice. / Au fost organizate peste 4.000 de patrule și s-a acționat in trafic cu 290 de aparate radar. Polițiștii au intervenit la 2.385 de evenimente,…

- Isaak el Matari, retinut marti, alaturi de alti doi barbati, intr-o operatiune antiterorista, a fost acuzat joi la Curtea Suprema din Parramata, la vest de Sidney, de planificare de atacuri teroriste si apartenenta la gruparea SI, informeaza canalul ABC. Suspectul, in varsta de 20 de ani,…