Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost gasiti morti, marti seara, intr un apartament din orasul Satu Mare, iar anchetatorii cred ca au fost ucisi, astfel ca au loc razii pentru identificarea suspectilor. Victimele sunt un barbat de 74 de ani si fiul acestuia, de 36 de ani, care au fost gasiti decedati de catre o ruda.…

- Patru fermieri italieni au fost arestati la Ragusa, in Sicilia, iar alti patru sunt cercetati in stare de libertate, fiind acuzati ca au exploatat zeci ... The post Zeci de muncitori romani, sclavi in Italia. Politia din Ragusa a descoperit cazuri de o gravitate fara precedent (Video) appeared first…

- Autoritatile japoneze au anuntat marti ca un barbat despre care se crede ca este un ziarist nipon, rapit acum trei ani in Siria, a fost eliberat, transmit Kyodo si Reuters, informeaza Agerpres. "Am primit din Qatar informatii ca Jumpei Yasuda a fost eliberat", a indicat in cadrul unei conferinte…

- 6 subofițeri ISU au intervenit, marți seara, pe strada Livezii din Alba Iulia pentru deblocarea ușii unui apartament. In locuința a fost gasit trupul fara viața al unui barbat de 71 de ani. Deocamdata se știe ca acesta avea afecțiuni medicale. Poliția a declanșat o ancheta și așteapta rezultatele autopsiei…

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.

- Pasagerii au privit ingroziti cum victimei i-a fost infipt un cutit in obrazul stang, sangerand apoi abundent. 'S-a petrecut foarte repede si toata lumea a intrat in panica. Am vazut sange peste tot', spune o femeie care a vazut scena despre care mai afirma ca a urmat unei dispute verbale.…

- Proprietarii de pisici din Londra pot in sfarsit rasufla usurati: un presupus "criminal in serie" despre care s-a crezut timp de trei ani ca mutileaza pisici in capitala Marii Britanii nu exista, iar vinovatii sunt probabil vulpile sau alte animale salbatice, au precizat joi fortele de ordine, potrivit…

- Un barbat a fost acuzat ca a incasat in mod fraudulos marele premiu de la loteria din Marea Britanie in 2009. El a primit atunci 2,5 milioane de lire sterline, dar acum ar putea fi obligat sa dea banii inapoi daca se dovedește ca a falsificat biletul, scrie BBC News. Poliția din Hertfordshire a declarat…