- In data de 5 decembrie va avea loc inaugurarea Muzeului evreilor din Oradea și Bihor, amenajat in Sinagoga de pe strada Primariei, ca secție in cadrul Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural. Nu e primul muzeu dedicat evreimii din Romania, dar cu siguranța este unic prin faptul…

- O Biblie ce acum este gaurita de gloanțele unei mitraliere germane i-a salvat viața unui soldat britanic in timpul Primului Razboi Mondial, dupa cum a povestit fiica lui, acum in varsta de 87 de ani.

- Scheletul unui soldat roman din Primul Razboi Mondial, mort in transee, si mai multe bunuri apartinand acestuia au fost descoperite luni, intr-o padure din comuna Soveja, de doi cautatori de vestigii...

- Regina Maria a Romaniei, supranumita de romanii contemporani cu ea „Mama ranitilor” sau „Regina- Soldat”, in special datorita implicarii sale active in ajutorarea ranitilor in Primul Razboi Mondial, este in fruntea omagiatelor de anul acesta pentru rolul pe care l-au avut femeile in Primul Razboi.

- Dupa cum spunea avocatul de origine tatara Selim Abdulachim, "musulmanul s a dovedit a fi cel mai pasnic si mai loial fata de interesele tarii". Si mare dreptate avea. Contributia musulmanilor a fost marcata prin participarea la operatiunile militare de pe campurile de lupta, dar si prin misiunile de…

- Deloc intamplator, "Omul Centenarldquo; al comunei Cumpana este veteranul de razboi Ion Ceapa.De altfel, comunitatea din Cumpana are un cult pentru eroii neamului. In amintirea si spre cinstirea eroilor cazuti in razboiul pentru apararea patriei din 1916 1918, la intrarea in sat, langa biserica veche,…

- Anna Kolesarova, o slovaca ucisa la doar 16 ani de un soldat rus care a incercat sa o violeze in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost beatificata la Kosice in fata a 30.000 de oameni. Liturghia a fost prezidata de cardinalul Angelo Becciu, care s-a aflat la prima experienta de acest fel…

- Accident rutier pe DN 7 in apropierea comunei Caineni, soldat cu doua victime. Un autoturism care circula pe sensul Sibiu-Ramnicu Valcea ar fi depașit linia dubla continua și ar fi intrat in coliziune frontala cu o alta mașina care venea ...