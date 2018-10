Stiri pe aceeasi tema

- Un drama ingrozitoare s-a petrecut intr-o familie din Dambovița. Deși pare de necrezut, nu este vorba de un film, ci de realitatea scandaloasa. Un barbat a intreținut relații cu sora lui mai mult timp. Din idila interzisa a rezultat un copil. Baiețelul celor doi a devenit victima propriului tata. Barbatul…

- In contextul precipitațiilor din ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 10 județe pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vremea rea. In cursul zilei de ieri și pe timpul nopții, la nivel național au fost emise 76 atenționari și avertizari imediate Cod…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea damboviteana Gura Ocnitei a fost impuscat, joi, cu un pistol cu aer comprimat. Potrivit IPJ Dambovita, totul a avut loc pe fondul unui conflict spontan. Barbatul a fost transportat la spital, dar nu a avut nevoie de internare.

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, iese la atac dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat reorganizarea ANAF. „ANAF funcționeaza la cota de avarie”, o spune Diaconu, care face un apel la membrii PSD cu putere de decizie.„Sindicalistul si Dandy de Dambovita! Sau, cand delirul si…

- Accident cu arma de vanatoare in județul Dambovița. Un vanator in varsta de 55 de ani, din Aninoasa, s-a impușcat Post-ul DAMBOVIȚA: Un barbat s-a impuscat cu arma de vanatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Problemele industriei de aparare au fost discutate, joi, in judetul Dambovita, de autoritatile judetene, parlamentari de Dambovita, cu secretarul de stat in Ministerul Economiei, Ion Radu si alti doi reprezentanti din minister.