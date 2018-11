Ornitorincii din Melbourne, expuşi indirect la zeci de tipuri de antidepresive în urma poluării apelor Ornitorincii care traiesc in apele poluate din apropierea orasului australian Melbourne ar putea fi expusi la o jumatate din doza zilnica de antidepresive recomandata oamenilor, substante pe care le ingereaza indirect prin dieta normala ce consta in insecte, conform unui studiu stiintific citat miercuri de DPA. Cercetatorii au analizat insecte si paianjeni din zona a sase cursuri de apa din Melbourne si au detectat prezenta a saizeci si noua de tipuri diferite de substante farmaceutice, se arata in studiul publicat miercuri in Nature Communications. In cadrul analizei condusa de oameni de stiinta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

