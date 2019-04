Stiri pe aceeasi tema

- Traim cu totii intr-o societate cu putine valori morale, iar cele mai importante, precum sinceritatea și onestitatea, sunt o adevarata virtute. Oamenii au numeroase motive pentru care ascund adevarul incat de multe ori nici nu trebu...

- Personajele principale din serialul de comedie „Liber ca pasarea cerului”, ce va avea premiera duminica, 21 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, au conturi pe Instagram. Orlando și Ducu, personajele principale interpretate de Ștefan Banica, respectiv de Marius Florea Vizante, le vor raspunde spectatorilor…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a facut marturii emotionante despre viata alaturi de marele om de radio, la un an de la moartea lui. Lectiile dure pe care i le-a predat jurnalistul, dar despre care spune ca i-au fost piatra de temelie in viața.

- Meseria lor este sa salveze vieti, insa activitatea de zi cu zi le-a aratat ca e nevoie de mult mai mult, asa ca astazi ii invata voluntar si pe altii cum sa faca acest lucru. Materialele necesare le asigura contribuind la fondurile unei asociatii, iar munca o presteaza bucurosi fara sa fie platiti.

- Educație și cultura media, ar putea fi o noua disciplina studiata in școli. Inițiatorii proiectului susțin ca noua materie ii va ajuta pe tineri sa distinga ”fake news-urile”, sa identifice manipularile mediatice și sa iși formeze un mecanism critic și analitic cu privire la recepționarea știrilor. …

- Florentin “Florea” Burnea, artist veteran din perioada de aur a celui mai cunoscut ansamblu folcloric romanesc, Ciocarlia, primul soț al Mariei Ciobanu, s-a stins din viața. Era tatal solistei Camelia Ciobanu Filip, fiica mijlocie a “ciocarliei muzicii romanești”. Instrumentistul a inchis definitiv…

- Ca antreprenor, trebuie sa iti asumi riscuri care pot avea succes sau care pot esua. Pentru a gasi indrumare pe drumul anevoios al antreprenoriatului, iti sugeram cateva carti audio pe care le poti asculta in timp ce esti in drum sau faci treburile...

- Mara Steiu (22 de ani) a dezvoltat in Romania un program care ii initiaza pe adolescenti in tainele afacerilor, iar in prezent studiaza Business Analytics si IT la cea mai buna facultate de antreprenoriat din lume, Babson College din Wellesley, SUA. Totodata, ea studiaza economia la London School of…