Stiri pe aceeasi tema

- Felix Banila, procurorul șef DIICOT, a vorbit azi despre extinderea anchetei in Statele Unite. La data de 25 iunie 2019, DIICOT și partenerii ei din SUA au stabilit necesitatea unei comisii rogatorii. Opinia publica din Romania știa pana acum de doar legaturile lui Gheorghe Dinca in Italia. Departe…

- Miley Cyrus și prietena ei, Kaitlynn Carter, se saruta și schimba atingeri afectuoase dupa ce au anunțat ca s-au desparțit de soți, potrivit unei serii de imagini publicate de platforma americana TMZAtat Miley Cyrus, cat și Kaitlynn Carter, s-au desparțit de soți și imaginile publicate de…

- Coreea de Nord a obținut aproximativ doua miliarde de dolari prin intermediul unor atacuri cibernetice asupra unor banci și a altor entitați pentru a-și finanța programul nuclear, se arata intr-un raport publicat de Organizația Națiunilor Unite (ONU), informeaza France 24, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei sub 21 de ani a Romaniei, a explicat de ce nu s-a intors in țara alaturi de elevii sai dupa ce au atins impreuna semifinalele la Campionatul European din Italia și San Marino. „Auzisem ca o sa fie foarte multa lume la aeroport si nu as fi vrut sa apar si eu, pentru…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, a anuntat marti ca ancheta care a permis descoperirea, luni, a unei rachete in mijlocul unui arsenal de razboi la simpatizanti ai neonazistilor avea legatura cu amenintarile cu moartea impotriva lui, informeaza AFP. "Nu este racheta mea si sunt bucuros…

- Incredibil, dar adevarat! O nava detinuta de JP Morgan Chase era folosita pentru transportul de cocaina, scrie sport.ro.Politistii de la vama americana au gasit 16,5 tone de cocaina in valoare de 1,3 miliarde de dolari in nava MSC Gayane, detinuta de gigantul bancar JP Morgan Chase. Banca…

- Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, aduce lamuriri cu privire la modul in care a fost adoptata hotararea de guvern prin care proiectul ”Conducta de transport gaze naturale Pojorata – Vatra Dornei” a fost declarat ”proiect de importanța naționala in domeniul gazelor naturale”…

- Amal si George Clooney au primit familia fostului presedinte al Statelor Unite, Michelle si Barack Obama, la resedinta lor de langa Lacul Como, in Italia, potrivit news.ro.Barack si Michelle Obama au fost invitati speciali la un dineu de caritate organizat de Clooney Foundation for Justice.…