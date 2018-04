Stiri pe aceeasi tema

- Dumnezeu s-a indurat si le-a dat chef de munca angajatilor din Primaria Ploiesti! Astazi, a fost forfota mare in sensul giratoriu de la iesirea din Ploiesti spre Bucov, unde muncitorii au venit sa asfalteze craterele din jurul rondului improvizat. Traficul in zona a fost de cosmar, dar scopul scuza…

- ZIUA PACALELILOR 2018. In 1957, BBC a difuzat un documentar despre o ferma din Elvetia specializata in cultivarea de spaghete. Imaginile prezentau fermierii care culegeau spaghetele din arborii... de spaghete. Fiind vorba de o publicatie renumita pentru seriozitate, stirea a prins, fiinde preluata…

- Soferii de TIR-uri care se indreptau spre vestul Europei au avut de asteptat ore in sir pentru a putea tranzita frontiera romano-ungara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, de pe autostrada, autocamioanele care asteptau la rand formand o coada de peste zece kilometri. Potrivit purtatorului…

- Va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta. Expresia "lapte de pasare" simbolizeaza culmea opulenței.

- Un accident rutier a avut loc ieri seara pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta, in sensul giratoriu de la Jumbo. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW inmatriculat in judetul Braila si un Volkswagen Golf avariat pe banda a doua. In urma impactului autoturismul…

- Va propun sa uitam pe cateva clipe de evenimente si sa vorbim despre vorbe – despre originea si sensul lor, despre intrebuintarea lor corecta sau mai putin corecta.Bunaoara, despre cuvantul "grant". Si despre realitatea pe care o defineste.

- Companiile de energie ecologica precum SolarReserve doresc sa dovedeasca faptul ca sarurile topite pot ajuta electricitatea solara in orice perioada a zilei. Potentialul este aici, dar capacitatea generarii energiei si disponibilitatea in...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 88, in zona localitatii Valcelele, judetul Calarasi, pe sensul de mers catre capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale.Autoturismul din…