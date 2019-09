Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali brazilieni au anuntat ca guvernul va respinge ajutorul de 22 milioane de dolari promis de liderii marilor puteri ale lumii la summit-ul G7, desfasurat in orasul francez Biarritz. In schimb, sugereaza "reimpadurirea Europei". Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, luni,…

- Ciprul a primit 33 de migranti, majoritatea sirieni, care au ajuns cu o ambarcatiune in portul Larnaca (sud) dupa ce au fost escortati pana la coasta, au anuntat marti autoritatile, citate de AGERPRES.Politia cipriota a raportat ca a primit informatii potrivit carora un vas din Orientul Mijlociu…

- Politia britanica, care a anchetat in 2018 uciderea spionului rus Serghei Skripal cu substanta neurotoxica Novichok, dand vina pe Rusia pentru ca ar fi fost mplicata in acest caz, la acea data fiind gasite urme ale aceleiasi substante in sangele unui politist britanic, potrivit Reuters, titreaza Mediafax.…

- Fostul șef al SIE, Claudiu Saftoiu, a acuzat implicarea nepermisa a politicului in structurile Poliției Romane, care au dus la deprofesionalizarea accentuata a structurii care ar fi trebuit sa asigure ordinea publica și sa mențina siguranța cetațeanului. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe,…

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Cristan Sabou suspectat de uciderea lui Valerie Graves, ridicat miercuri, 10 iulie, de polițiști dintr-un apartament din Dej, a fost prezentat joi, 11 iulie, in fața Curții de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului și demararea procedurilor de extradare. Potrivit unor informații intrate in atenția…

- Trupul îngrijitoarei Rosa King, în vârsta de 33 de ani, a fost descoperit de catre un vizitator care a vazut corpul fara viața în cușca animalului. Fata ștergea ferestrele pentru ca vizitatorii sa poata vedea mai bine înauntrul cuștii atunci când animalul salbatic…